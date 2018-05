Andorra i Escòcia compartiran experiències en tradicions de foc

Els fallaires d’Andorra la Vella comptaran amb uns convidats diferents i molt especials durant la celebració de la propera nit de Sant Joan, tres ciutadans del poble escocès de Stonehaven, on també compten amb una costum similar a la de les falles, tot i que la celebren durant el solstici d’hivern, en lloc de durant el d’estiu, com es fa a Andorra.



«Tot va començar una mica abans del Nadal passat, quan un membre dels fallaires va trobar un vídeo a internet de la tradició, que s’assembla molt a la nostra, ja que la bola és del mateix tipus i també va lligada a una cadena», va explicar el fallaire Ramon Tena.



Després de tres mesos de converses, els escocesos van accedir a venir a Andorra a finals de juny, tot i que no està previst que rodin cap falla «perquè per a ells, cal tenir uns anys d’experiència en el grup per fer-ho i ho volen respectar també aquí», va assenyalar Tena.



«Aquesta trobada serà un primer canvi de tradicions i sobretot d’entendre la seva festa i ells la nostra, la idea és ensenyar-los la Comella, la vall d’Incles i que entenguin el context», va explicar el fallaire, alhora que va avançar que si tot va bé, la intenció seria que una petita delegació andorrana es traslladés a Escòcia per viure la seva celebració a finals del 2018. Els fallaires han rebut una subvenció del Comú d’Andorra la Vella per fer-se càrrec de les despeses del viatge.



«Ells no sabien que a Andorra es feia una cosa així, però ens han explicat que a Luxemburg i al Japó hi ha tradicions fan el mateix», va dir Ramon Tena.



L’origen de les boles de foc escoceses és celta i es fa al final de l’any per cremar els mals esperits i les males experiències dels dotze mesos anteriors i rebre l’any que s’estrena net de problemes. Aquest any, la cremada de falles se celebrarà entre el 21 i el 25 de juny amb un calendari farcit d’activitats perquè els escocesos coneguin i visquin la festa en primera persona.