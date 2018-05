Andorra rep un 1,1% més de turistes aquest hivern

Andorra Turisme ha fet públic un balanç de la temporada d'hivern que dona un augment moderat de l'1,1% en el nombre de turistes respecte al mateix període del 2016-17. Això suposa una xifra de 1.435.339 turistes, que no arriba al 2% que s'havia previst. El ministre Francesc Camp ho atribueix al fet que som en una etapa de creixements sostinguts i que el mal temps també hi ha jugat un paper determinant. "Hem tingut molta neu però també molt mal temps, sobretot durant els caps de setmana", ha dit.

Per Camp el que cal és "que el turista que ve a Andorra s'hi estigui més dies i consumeixi més". Un dels països que pot continuar sent determinant és Espanya, en funció de l'evolució de la seva economia, però Camp augura que hi pot haver un creixement a Anglaterra i a Irlanda. "Allà i en altres països on el Producte Interior Brut" ha anat pujant. El ministre ha volgut subratllar l'arribada de turistes des de mercats relativament petits com Dinamarca, Israel, Suècia o Alemanya i ha afegit que "potser haurem d'invertir més en aquests països i menys en Espanya, on ja estem força consolidats".

Els espanyols han estat els més nombrosos (1.039.578) seguit dels d'altres nacionalitats (246.979) i dels francesos (148.782). S'ha produït una pujada destacada en els d'altres nacionalitats, que també ha tingut el seu reflex en les xarxes socials, especialment des de Rússia. Entre el 2012 i el 2018 l'augment de turistes ha estat del 38% (400.000). Les pernoctacions, per la seva banda, han pujat un 3,5% (5.200.000) i per Francesc Camp l'objectiu és superar els nou milions anuals. És especial significatiu el creixement del 48,3% en les connexions de telèfons mòbils estrangers, un fet atribuible, en part, als contractes signats per Andorra Telecom amb diversos operadors i a l'abaratiment de la itinerància. Han augmentat els dies d'esquí en un 2,6% (2.514.049), els turistes que han arribat amb turoperador (4,5%) i la presència en xarxes socials, sobretot Instagram. El pressupost de la campanya promocional d'hivern ha estat de 3.200.000 euros.

Aquesta campanya s'ha dut a terme en diversos mitjans de comunicació, a les xarxes socials i convidant al país periodistes o bloguers. El mitjà amb més repercussió continua sent la televisió (46%) tot i un descens a causa de la fragmentació de l'audiència. El segueix la pàgina web 'Visit Andorra' (39%) i la resta de continguts en línia (23%). Les xifres han estat facilitades aquest dimarts en un acte al Centre de congressos d'Andorra la Vella.



Espectacle del Cirque del Soleil



El ministre Francesc Camp també s'ha referit als drets d'autor dels temes de les cantants de l'espectacle 'Diva' del Cirque du Soleil. Ha dit que s'hi han destinat 150.000 euros i que, si se supera aquesta xifra, el pagament anirà a càrrec de la companyia canadenca. Fins i tot no es descarta que s'hagi de prescindir d'alguna de les cançons seleccionades. Camp ha fet esment a la possibilitat que en properes edicions l'espectacle tingui una nova ubicació i ha palesat la necessitat que Andorra la Vella disposi d'un recinte multifuncional fix, tot i que no hagi de ser una cosa immediata.