SEAT avisa d’un error en els cinturons de trenta cotxes

La marca SEAT ha avisat una trentena de conductors sobre un problema tècnic en els cinturons de seguretat dels seients del darrera. L’error s’ha detectat en prop de 420.000 unitats i, d’aquestes, unes 30 es van comprar al Principat. Es tracta de nous turismes dels models Ibiza i Arona. Segons van explicar des del departament de postvenda del concessionari a Andorra, entre cinc i sis cotxes ja han passat pel taller per arreglar el problema de fàbrica. S’espera que en les properes setmanes, la resta de turismes afectats també visitin el mecànic.



La solució que ha trobat SEAT passa per col·locar una brida als ancoratges del cinturó. D’aquesta manera s’evita que el mecanisme de seguretat falli en un ensurt a la carretera. Els cotxes afectats per aquest problema es van fabricar a Martorell, a Barcelona. SEAT va advertir del problema fa unes setmanes. En el comunicat en què detallava l’error s’explicava que en les unitats en qüestió hi havia la possibilitat que en determinades situacions i quan els seients central i esquerre del darrere estiguessin ocupats al mateix moment, el cinturó del cantó esquerra pogués saltar inintencionadament. «Aquest error es produeix en un canvi brusc de carril amb cinc passatgers», concreta l’escrit del fabricant.



L’afectació podria ampliar-se a unitats del nou Volkswagen Polo, tot i que el concessionari no ha facilitat dades.