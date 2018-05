Bikimel dirigirà un taller de creativitat musical infantil

L’Escola Municipal d’Art de la Seu d’Urgell ofereix per aquest començament d’estiu una proposta innovadora dins del programa d’activitats per a infants: un taller infantil de creativitat i composició musical, adreçat a nens i nenes d’entre 3 i 8 anys. L’activitat la dirigirà Bikimel, cantautora de renom en el panorama musical català.



El taller vol incentivar el desenvolupament de la imaginació i el coneixement musical per part dels més menuts. Una altra de les particularitats del curs és que és impulsat i dirigit per la cantautora Bikimel, que dirigirà les sessions. De fet, es dóna la circumstància que la cantant vallesana resideix des d’aquest febrer passat a la Seu, i aquesta és la primera activitat que programa a la capital de l’Alt Urgell, en col·laboració amb l’Ajuntament.



Bikimel ha explicat, en una entrevista a RàdioSeu, que aquest taller es planteja com «un viatge creatiu i apassionant mitjançant l’experiència». Les sessions s’estructuraran en base a jocs i històries que els mateixos infants aniran construint, i inclouran la gravació de sons, jocs rítmics, poesia i pintura, per trobar la lletra i la música d’una cançó.



L’activitat ha programat dues opcions d’inscripció. Hi haurà un taller intensiu a l’inici de les vacances escolars: del 25 al 29 de juny. Del 2 al 26 de juliol, s’oferirà quatre opcions de grups, d’un màxim de 10 infants cadascun. En tots els casos, les classes són a càrrec de la cantautora mateixa, i tota la informació es pot trobar a la seva pàgina web (www.bikimel.com).Les inscripcions es poden fer fins al 22 de juny a l’Escola Municipal d’Art, segons informa Ràdio Seu.



Vicky de Clascà ‘Bikimel’, nascuda el 1976, compta amb tres discos publicats: Stat Jònic (2010), Farrera (2013) i Morir d’un llamp (2015). Ha actuat al Piromusical de la Mercè, el 2014, i al Concert per la Llibertat, l’any 2013 al costat d’Ivette Nadal i Beth.