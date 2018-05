Marc Rodríguez, nou entrenador del Vallbanc

El Vallbanc FC Santa Coloma tindrà la pròxima temporada a Marc Rodríguez com a entrenador. Les bones referències del tècnic català convencen al club per al seu fitxatge, substituint a la banqueta a Richard Imbernón i amb la intenció que pugui seguir el camí exitós del seu predecessor. Debutarà oficialment a Gibraltar a la ronda preliminar de la Lliga de Campions.

L’entitat colomenca, una vegada confirmada la marxa d’Imbernón, va treballar amb una sèrie de noms d’entrenadors amb diferents perfils. Finalment es van decidir per Rodríguez, de 41 anys i llicenciat en INEFC, i que ha dirigit a nivell sènior a equips com l’Arenys de Mar i el Tremp, i en juvenils al Lleida i el Mercantil. El contracte signat és per una temporada. «Des dels temps de la Universitat s’ha dedicat a entrenar a equips juvenils i sèniors amb una aturada per dedicar-se a la docència que li ha servit per regenerar-se, il·lusionar-se per tornar a treballar a primera línia del món del futbol i dirigir un equip com el nostre amb l’exigència que suposa participar a la lliga andorrana i en competicions europees», exposa Annabel Llevot, general manager de l’FC Santa Coloma.

Llevot: «Creiem que pot encaixar perfectament amb la filosofia i la idiosincràsia del nostre club»

Es tracta d’un tècnic «metòdic, molt professional i especialitzat en preparació física. Les bones referències que ens han donat d’ell experts en futbol de Catalunya i el tracte i les converses que hem mantingut ens han posat fàcil l’elecció ja que creiem que pot encaixar perfectament amb la filosofia i la idiosincràsia del nostre club». Dilluns vinent l’equip torna als entrenaments amb Rodríguez per preparar la competició europea, treballant paral·lelament amb el nou entrenador el capítol de fitxatges. A Gibraltar el Vallbanc jugarà la ronda preliminar del 26 al 29 de juny. També hi seran presents el Lincoln Red Imps FC (Gibraltar), SP La Fiorita (San Marino) i FC Drita (Kosovo). Els andorrans i els amfitrions són caps de sèrie.