La Pujada a Arinsal escalfa motors en el seu retorn

La Pujada a Arinsal torna després que es disputés per darrer cop l’any 2000. El 9 i 10 de juny es desenvolupa, formant part de diferents calendari, i amb una bona participació andorrana, que esperen fer bo el coneixement del terreny que tenen per treure un bon resultat.

El traçat de la carretera CS-520 és de 4,1 quilòmetres. Ramon Plaus, que havia participat a la darrera edició, destaca que «a la sortida hi ha una zona molt ràpida, a continuació el traçat és més tècnic fins a arribar a la zona de les paelles. El final també és molt ràpid. És una pujada que m’agradava molt i suposo que el feeling seguirà sent el millor. Almenys això espero».

Edgard Montellà subratlla que la prova «s’inicia amb una zona ràpida, seguida d’una part més tècnica que donen pas a una altra zona ràpida. A partir d’aquí la concentració haurà de ser màxima, ja que s’enllacen diverses paelles fins a arribar al revolt d’esquerra que porta al rasant. Al final, hi ha una part ràpida i dues paelles esquerra que tenen una dificultat important, sobretot la primera, perquè la sensació és que la carretera et porta cap a les proteccions».

Els que no hi podran ser per coincidència de dates en els campionats que segueixen són Gerard de la Casa i Joan Vinyes. el primer perquè es trobarà a Tenerife en una prova del Campionat d’Espanya de Muntanya, mentre que el segon estarà al Circuit de Navarra en una cita del Campionat d’Espanya de Resistència.