Cita amb la història

Oportunitat per fer història. Per primera vegada el BC MoraBanc Andorra es pot classificar per a les semifinals dels play-off de la Lliga Endesa. El segon partit contra l’FC Barcelona Lassa pot ser definitiu, avui al Poliesportiu d’Andorra (19.45 hores). Els blaugranes arriben tocats i sense marge d’error, mentre que els del Principat volen enllestir la feina i no jugar-se el bitllet en terreny culer.

En la història recent del club, amb Joan Peñarroya a la banqueta, hi ha hagut partits decisius, per confirmar ascensos, guanyar títols o classificar-se per als play-off i la Copa del Rei. «En vuit anys hem viscut partits molt transcendents, molts d’ells hem tingut la sort de treure’ls, alguns no», exposa el tècnic, però indicant que es porta un bagatge d’experiència que ha de servir de cara a aquest nou objectiu: «És la primera vegada que aquest club té un partit, i a més a casa, per entrar a les semifinals de la Lliga ACB. Això ja parla de la transcendència. Tenim la sort d’haver jugat els últims anys partits molt transcendents, tots en el seu moment i nivell, i aquest serà un més». De cara al matx, tenen «ganes de fer el nostre joc, ser reconeixedors i lluitar fins a l’últim segon per aconseguir un premi que seria fantàstic» per a l’entitat, esperant al davant tenir «al millor Barça, pletòric i contundent que ha estat des de la Copa del Rei».

Treball defensiu

El triomf al Palau Blaugrana, per com es va produir, «no és gens normal. En els últims quatre o cinc mesos el Barça ha estat tot el contrari. Era l’equip que ha avasallat i ha estat per sobre dels seus rivals i ha fet una segona volta amb grans resultats», per tant, ara tenen «l’orgull tocat i sabent que si perden se’ls acaba la temporada i això davant d’un rival d’aquesta entitat ens hem d’esperar que vinguin al màxim de moral, joc, motivació i amb el ganivet entre les dents; però nosaltres els esperarem de la mateixa manera». Peñarroya pensa que «tenim opcions de guanyar, però s’ha de jugar un partit contra una potència i segueixo pensant que són els favorits. Tenen l’obligació de guanyar, però nosaltres sabem el que hem de fer», i en aquest sentit «la clau és que el nostre treball defensiu se sembli al que vam fer l’altre dia», a més de saber «controlar els moments de partit, on el rival estigui encertat, on es pugui embrutar, controlar quan tinguis més o menys encert o l’atmosfera del partit et porti a un lloc o un altre».

Oliver Stevic considera que el primer enfrontament de la sèrie «el vam guanyar per la nostra defensa» i ara encaren la cita de la millor manera. «Estem perfectes i en un moment molt important per al club i el país. Segur que estarem preparats per respondre al joc del Barcelona. Vindran amb més energia i jugar amb més contactes que a casa seva diumenge. Estic cent per cent segur que estem preparats», assegura el pivot serbi, remarcant que «hem guanyat només un partit i segur que ells ara tenen una mica més de pressió perquè venen aquí amb una possibilitat de quedar eliminats», per tant, «pujaran el seu joc físic, posant més agressivitat i correran més, però si podem repetir el nostre joc defensiu tindrem una possibilitat de competir fins a l’últim minut i guanyar aquesta sèrie».

Tensió i no pressió

El tècnic blaugrana, Svetislav Pesic, és gat vell i vol tenir la situació controlada, recordant que des de que va arribar substituint a Sito Alonso «cada partit és com si fos l’últim perquè constantment necessitem guanyar per millorar la nostra situació. No tenim pressió, només tensió, perquè aquesta millora la concentració, la competitivitat i l’esperit de l’equip. La pressió no». Per adjudicar-se la victòria «necessitem jugar, com a mínim, al nivell que juguen a casa seva, sobretot en defensa. Amb intensitat i físic, i també controlar el rebot defensiu, una cosa que no vam fer bé en el primer partit», on van pagar un excés de confiança. Al Palau es van confiar: «Hem d’oblidar-nos de la final de la Lliga Catalana i del partit de la fase regular. Diumenge vam voler guanyar el partit immediatament, als primers 10 minuts, com vam fer als dos anteriors amb l’Andorra, i ells van sortir a competir, van plantejar una defensa dura i no ens van deixar fer el nostre joc».

El tècnic balcànic veu que el MoraBanc és «molt competitiu, juntament amb el Baskònia, el millor de la lliga en el joc de transició, i fan un bàsquet modern. Aquest és el repte: demostrar que podem guanyar en una pista difícil i on ens espera un partit molt complicat». Confia en els seus jugadors, perquè com a FC Barcelona, «tenim experiència, qualitat i sabem que podem competir. No fa falta guanyar de 20 punts, és suficient amb guanyar-los per forçar el tercer partit, i estic convençut de poder-ho fer».

Qui es va perdre el primer matx per unes molèsties al bessó i tornarà per a la segona cita és Juan Carlos Navarro. La bomba valora que «el que va passar diumenge només va ser un mal dia» i avui els espera «un partit molt difícil amb un ambient impressionant». És conscient de la transcendència i «sense cap mena de dubte, estem contra les cordes. És una situació complicada, però en cap moment penso que sigui l’últim partit de la temporada per a nosaltres. Veig un equip preparat i amb confiança per guanyar. Hem de ser durs mentalment i treure el partit com sigui».