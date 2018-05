El Comú d’Escaldes presentarà un recurs d’empara per la mútua

El Comú d’Escaldes-Engordany va acordar dilluns al vespre en junta de govern que presentarà un recurs d’empara al Constitucional contra la sentència del Superior que estima el recurs d’apel·lació dels agents de circulació i que obliga la corporació a anul·lar la mútua que va crear per donar cobertura complementària en casos de baixes per accidents laborals o malalties professionals. La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, va assegurar que la sentència «la respecto moltíssim, però em quedo amb què el comú ha aplicat bé la llei. Per tant, el què hem decidit és presentar un recurs d’empara i demanar una mesura cautelar per si podem mantenir la mútua vigent mentre no es resol el recurs». Uns arguments que sustenta tant en la darrera sentència del TS com en l’anterior del TC.



En cas que la justícia els obligués a donar compliment immediat de la sentència, la corporació acordaria en la següent junta de govern dissoldre la mútua i retornar els diners als urbans, a més de treure un edicte per tal de contractar una asseguradora que oferís aquesta cobertura a tots els empleats de l’administració escaldenca. «La meva obligació és fer complir la llei i és el que he fet. Per a mi el què seria anticonstitucional és que uns treballadors tinguessin cobertura i els altres no», va subratllar la cònsol.

Canvi legislatiu

Vista la decisió dels tribunals i l’exposat de la sentència, Marín considera que cal clarificar la llei i canviar, com a mínim, l’article 36 que regula la protecció social dels urbans i que és el que ha estat posat en dubte. «Comunicarem la sentència al Consell General i entenem que són ells els que han de prendre les mesures», va indicar.



D’altra banda, va detallar que a dia d’avui el fons mutu acumula uns 35.000 euros que serien els que s’haurien de dividir entre els agents en cas d’haver-se de retornar els imports que se’ls han retingut durant tres anys i mig del salari. Marín va concretar que estan pendents d’acabar de calcular si els diners són suficients o no, ja que cal tenir present que alguns agents ja han cobrat d’aquest fons perquè han estat de baixa per accidents laborals o malalties professionals. Si els diners acumulats no arribessin, el comú hauria d’aportar el diferencial.

En aquest sentit, la cònsol no va descartar que en una segona fase d’accions «aquesta diferència la reclamem a qui tingui responsabilitat perquè la llei no està bé». Amb tot va insistir que «primer cal fer el més urgent» que seria presentar el recurs i mirar de corregir el text.

Sentència clara

La decisió del TS, a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, posa en evidència les diferències de criteri entre aquest tribunal i el TC pel que fa a la resolució del conflicte entre el comú i els agents. Així, el TS recorda que tant el tribunal de Batlles com la seva primera sentència donaven la raó al comú, ja que entenien que la llei, en l’article 36 contempla els dos sistemes de prevenció com a alternatius (la contractació d’una pòlissa per part del comú o el sistema propi de protecció) i que l’adscripció obligatòria a la mútua no comportava una vulneració del dret d’associació. Amb tot, els agents van recórrer al TC i aquest va anul·la la sentència del Superior obligant-lo a tornar a pronunciar-se sobre la qüestió. D’aquesta manera el Constitucional considerava que l’execució de l’article 36 de la llei dels agents de circulació vulnerava alguns preceptes constitucionals, ja que generava desequilibri financer als funcionaris i a més vulnerava la llibertat d’associació. Amb tot, en cap moment va declarar la nul·litat de l’article.



Tal com assenyala el TS aquesta situació els va comportar un problema a l’hora de donar compliment a la sentència perquè «aquesta Sala es trobava vinculada, d’una banda, pel pronunciament del Tribunal Constitucional [...], però al mateix temps, seguia lligada pel precepte legal que segueix vigent, ja que no ha estat anul·lat». Per intentar esclarir la qüestió el TS va plantejar una acció incidental d’inconstitucionalitat perquè s’anul·lés l’article, però el TC no ho va admetre.



Com a conseqüència, remarca el TS en la darrera sentència, «la situació d’antinòmia continua subsistent, ja que, d’una banda, segueix vigent l’article 36 de la Llei 8/2005, que va ser executat fidelment segons la sentència del Tribunal Constitucional, però d’altra banda s’ha de donar compliment a aquesta sentència, que declara que s’han vulnerat determinats preceptes o drets reconeguts en la Constitució». Així, «per donar sortida d’aquest atzucac que posa en risc el dret a la jurisdicció dels afectats» es decideix donar una nova interpretació a l’article i entendre que «no autoritza la implantació d’un sistema de previsió com la mútua». Per això es dona la raó als agents de circulació.