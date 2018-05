Encamp es nega a indemnitzar Saetde pels terrenys de Concòrdia

«Ni la discutirem». Així de contundent s'ha manifestat el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, davant la possibilitat que Saetde, la societat explotadora de l'estació de Pas de la Casa-Grau Roig, acabi reclamant una indemnització econòmica per no haver pogut explotar durant 50 anys els terrenys de Concòrdia, que considera que formen part de la concessió. El comú i la societat fa temps que discuteixen sobre els drets d'ús de Concòrdia, i van acordar que Saetde entraria al comú una demanda, en la qual aportaria els arguments jurídics que justifiquen que Concòrdia forma part de la concessió. Si els serveis jurídics del comú ho veien clar, es permetria l'explotació dels terrenys en els vint anys que queden de concessió.



Amb tot, la sorpresa ha estat quan el comú ha vist l'esborrany de la demanda: a més de l'ús sobre els terrenys, Saetde reclama una xifra per les cinc dècades durant les quals no ha pogut explotar Concòrdia. Torres no ha volgut precisar la quantitat, però s'augura milionària. El cònsol ha aclarit que ja se li ha dit a Saetde que el comú no acceptarà pagar cap contraprestació, ni la discutirà, i si la societat s'hi entossudeix, ho portaran a la justícia perquè ho resolgui. Ara Saetde s'està pensant quina demanda entra, si es limita a sol·licitar ampliar el termini de la concessió i l'extensió dels terrenys a explotar, o també reclama la indemnització. «Si només entren una demanda amb la primera part, ens posarem d'acord, sinó, no hi haurà entesa», ha resolt Torres.



No obstant això, el cònsol ha destacat que això no perjudicarà la bona relació amb Saetde, una societat que inverteix cada any entre set i vuit milions d'euros en l'estació i que beneficia la parròquia. De fet, encara queden vint anys de concessió. Torres tampoc creu que l'entrada imminent de Saetde a Secnoa influeixi en les inversions al Pas de la Casa.

Contaminació localitzada



D'altra banda, Torres ha explicat que ha informat a la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que farà una petició formal al ministeri perquè es facin més anàlisis i informes sobre la contaminació al Pas de la Casa. Calvó li ha avançat que, en tot cas, s'haurà de pressupostar per a l'any que ve.



El cònsol encampadà ha afirmat que els punts dels vessaments estan localitzats. L'any 2003, el comú va constatar que el dipòsit perdia combustible, i es va reparar. Ara compleix tota la normativa d'estanquitat. Torres també ha especificat que en breu s'analitzaran les ofertes presentades per descontaminar el subsol, i els treballs començaran al juliol.