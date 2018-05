Entendre l’economia social a través dels impactes històrics

L’economista i professora de Harvard Melissa Dell va recollir ahir a la sala del Prat del Roure el cinquè Premi Internacional Calvó Armengol com a reconeixement per les seves investigacions que vinculen l’economia social als diferents impactes històrics, sovint lligats a períodes violents i/o autoritaris com les guerres o el colonialisme i el postcolonialisme. Dell va rebre el premi de la mà del cap de Govern, Toni Martí. El reconeixement es va acompanyar de 30.000 euros i d’una obra d’un artista andorrà, aquest any, d’Eve Ariza.



La professora de Harvard es va mostrar «honorada i molt feliç» per haver estat seleccionada pel comitè d’experts que la va postular al premi i la va triar com a la millor economista social menor de 40 anys a tot el món, resultat que va conèixer el setembre passat. Aquesta comissió va estar formada pel doctor en Economia i professor universitari, Salvador Barberà i els acadèmics guanyadors del primer premi Calvó Armengol, Esther Duflo, i del darrer, Matthew Jackson, respectivament.



El premi s’entrega bianualment i en conjunt entre el Govern d’Andorra, la Fundació Crèdit Andorrà i la Barcelona GSE, en memòria del reconegut economista andorrà Antoi Calvó Armengol, que va morir el 2007 amb només 37 anys. Després de recollir el premi, Dell va impartir la conferència Persistence and Transformation in Economic Development.

La recerca

Entre les contribucions a la recerca més reconegudes de la professora es troben els estudis que detallen els patrons climàtics de temps i temperatura afecten la productivitat econòmica, l’impacte dels canvis polítics a Mèxic en la guerra dels càrtels de la droga i el canvi de comportament en les xarxes comercials, les conseqüències a llarg termini d’un sistema de treballs forçats a la mineria implementat en segles passats sobre les institucions socials i polítiques del Perú i els efectes a llar termini sobre les institucions de Vietnam de les estratègies militars dels Estats Units a la guerra en aquell país, segons va informar la directora del Departament d’Educació Superior i Recerca, Meritxell Gallo, durant la roda de premsa anterior al lliurament del premi i va detallar el Govern a través d’un comunicat posterior.

Disseny de polítiques públiques

La doctora Dell va lamentar que els polítics no escoltin més els acadèmics experts en economia a l’hora de dissenyar les seves polítiques però no obstant es va mostrar optimista a l’hora d’aprofitar al màxim les ocasions en què sí que ho fan. Dell va explicar que ocasionalment els governs dels Estats Units i de Mèxic l’han contactada a la recerca d’opinions expertes.

Colonialisme

Dell considera que el colonialisme i el postcolonialisme encara tenen un impacte important en les economies dels països, fins i tot després de segles d’independència i ha estudiat els casos de diferents països a Amèrica i Àsia. «Els poders colonialistes van determinar quins llocs tindrien accés a les infraestructures i això persisteix perquè la línia del tren seguirà al mateix lloc encara que el colonialista marxi i, probablement s’hi construirà una carretera al costat, per exemple. També van canviar l’estructura tradicional del poder i van provocar una desestabilització social per aquest motiu i van influenciar les normes socials que regulen com interactuem entre nosaltres», va il·lustrar.

Fites

Melissa Dell es va llicenciar el 2005 a Harvard, va fer el màster a Oxford i es va doctorar al MIT, tot amb reconeixements d’excel·lència.