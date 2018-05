La fiscalia vol 15 mesos de presó condicional per una baralla

El Tribunal de Corts ahir va escoltar dues versions del tot contradictòries per una baralla que es remunta a l’1 de novembre del 2016 a la matinada, quan dos homes van forcejar a la via pública d’Andorra la Vella per una noia. El que seia al banc dels acusats per un delicte de lesions doloses va explicar que ell va anar a buscar la que aleshores era la seva parella i que va trobar-la amb un company de feina que anava begut. Segons la seva declaració, va demanar de parlar amb ella, però l’home va interposar-se amb un to desafiant i va començar a pegar-lo i a amenaçar-lo. L’acusat només va reconèixer un cop de cap «fortuït» que va acabar amb la cella de l’altre partida.

Aquest últim, que va comparèixer al judici en qualitat de testimoni perjudicat, va relatar que els fets no s’havien desenvolupat d’aquella manera i que va se l’acusat qui va aparèixer molt violent i alterat i qui va apropar-se a donar-li un cop de puny. Tot i que la víctima va decidir retirar la denúncia i renunciar a la reclamació, la fiscalia va demanar quinze mesos de presó condicional per a l’acusat i el pagament de 225,85 euros com a responsabilitat civil pels costos que va representar per a la CASS la ferida de la víctima.