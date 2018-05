La CASS força un total de 984 altes mèdiques al 2017

Els controls sanitaris que la CASS va efectuar de les baixes laborals registrades durant el 2017 van arribar a forçar gairebé un miler d’altes mèdiques. Les 10.324 revisions van traduir-se en 9.095 persones que van seguir mantenint l’atur de treball, 984 altres que van haver de renunciar-hi i sol·licitar l’alta mèdica i 245 més que van passar a rebre una pensió d’invalidesa.

Aquestes últimes han de sumar-se a les 123 que van validar-se durant l’any passat. De fet, la parapública va rebre 208 demandes d’assegurats –el 45% dels quals actuals i el 55% restants d’antics assegurats que ja no resideixen al país– per valorar les seves pensions d’invalidesa i en va resoldre favorablement el 59%. L’ens també va acordar en el mateix període la cobertura de fins a 14.798 transports per facilitar el desplaçament de les persones que havien d’anar a un altre país per seguir determinats tractaments mèdics.

Altres acords

A banda de presentar aquestes dades, el Consell d’Administració de la CASS que es va celebrar ahir a la tarda va validar la contractació d’una infermera per cobrir una vacant en l’àrea de control sanitari i va aprovar la incorporació de dos nous fàrmacs com a medicaments especialment costosos pel tractament d’una malaltia específica en l’àmbit hospitalari.

La parapública preveu fer reformes en el seu edifici administratiu i per això va aprofitar la sessió d’ahir per licitar, per una banda, els treballs de redacció del projecte i direcció de la reforma de la planta baixa i, per l’altra, el manteniment de les instal·lacions mecàniques i elèctriques de tot el recinte. El consell també va aprovar l’adjudicació d’altres tasques de manteniment.