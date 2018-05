Bitllet a Estrasburg per al Cor Rock

Els nois i noies del Cor Rock d’Encamp saben com barrejar diversos ingredients per obtenir receptes ben engrescadores. L’última un viatge a la ciutat d’Estrasburg que conté música, institucions europees i cultura democràtica, a més de totes les sorpreses i el creixement personal que els forneixi l’experiència a la bellíssima capital d’Alsàcia, que començarà aquest diumenge i s’allargarà fins al dia 6.



La cinquantena de cantants portaran la seva veu a diferents punts emblemàtics de la ciutat com el «hall del Consell d’Europa i l’església de Sant Pierre le Jeune, on interpretaran versions de temes pop-rock, així com algunes cançons de contingut solidari», segons van explicar ahir des del Comú d’Encamp.



Per a ajudar al seu finançament, hi haurà una última oportunitat de veure la formació abans del viatge dissabte, a les 21.00 hores a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i les entrades anticipades ja es poden aconseguir a un preu de deu euros.

Entre les peces que preparen hi ha la creada en conjunt amb el compositor Jim Papoulis



Nervis i assajos d’última hora

Ahir, a les 21.30 hores el cor acabava el seu assaig amb els nervis propis de la pressió del viatge. El seu codirector, Jordi Porta, va explicar que estan «preparant ben intensament i a corre-cuita un altre viatge però això sempre és benvingut». Les peces que prioritzaran per al concert davant de tots els responsables d’Educació del Consell d’Europa seran les del compositor Jim Papoulis, en el marc d’un «concert per a la democràcia de més d’una hora i que ens té a tots molt emocionats».

Entre les peces del compositor que preparen hi ha la que van crear, junts i a diverses mans, quan el cor va visitar Nova York, Hear Voices, «una cançó que vol denunciar com les injustícies sovint són ignorades, tot i que es manifesten». A més, els integrants del Cor Rock Encamp també preparen les peces de Papoulis Give us hope i Music changes the world, entre diverses altres peces d’autories variades.



El germen de la iniciativa

Tot va començar arran de l’establiment d’una «comissió dirigida a fomentar la reflexió i l’aplicació de les competències per a una cultura de la democràcia dins l’àmbit escolar [...] formada per una vintena d’alumnes de l’Escola Andorrana d’Encamp» i, sempre a punt per apuntar-se a qualsevol iniciativa, el Cor Rock d’Encamp hi va col·laborar perquè, segons expliquen, «els principis que regeixen el projecte sobre les competències per a una cultura democràtica a l’escola conflueixen en gran part amb els principis bàsics en què es fonamenta l’agrupació coral» i d’aquí va néixer el grup de 50 persones que diumenge viatjarà cap a Estrasburg, a la recerca d’una societat millor.