L’home intoxicat per una planta verinosa sortirà de l’UCI avui

El matrimoni intoxicat per menjar una planta silvestre verinosa està fora de perill. L’home de 64 anys que va ingressar juntament amb la seva dona, la filla, i la seva xicota, el dimecres passat, podrà sortir de la Unitat de Cures Intensives (UCI) avui mateix, si tot va com s’espera. Així ho va confirmar ahir a la nit el metge cap de guàrdia de l’hospital. La seva dona, de 63 anys, ahir va rebre l’alta i es va poder retrobar amb la seva filla, Nerea Moreno, i la seva xicota, Ainoha Fernàndez. Les dues noies van sortir de l’hospital el divendres. Dels quatre, el pare és el que ha estat en una situació més greu. Durant el primer dia ingressat va patir cinc aturades cardíaques. A la mare, la intoxicació li va afectar més el sistema nerviós. Els dos van estar intubats i amb respiració mecànica. Els metges han de confirmar encara si la tora blava és l’espècie causant de la intoxicació. Moreno i Fernàndez van assegurar que van menjar una amanida d’api silvestre i creuen que podria haver tocat l’arrel de la tora quan el pare va collir l’herba de la Vall d’Incles.

Per Júlia Hinojo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació