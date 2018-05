Saetde rebutja nous plets pels terrenys de Concòrdia

Saetde, la societat explotadora de les pistes del Pas de la Casa i Grau Roig, no té cap intenció d’embarcar-se en un nou plet judicial amb el Comú d’Encamp pel perjudici que considera que ha patit en no poder explotar els terrenys de Concòrdia. Així ho van afirmar fonts de la societat que van deixar clar que fa mesos que es va acabar el darrer litigi amb el comú «i no volem engegar un nou plet».



És per aquest motiu que asseguren que estan treballant conjuntament amb el comú per mirar de trobar una sortida al conflicte que tenen sobre la taula. I és que a més de demanar l’ampliació de la concessió en anys i en terreny, Saetde ha inclòs també una demanda econòmica que els hauria de permetre recuperar els diners que consideren que han perdut durant els anys que no han pogut explotar la zona de Concòrdia. Les fonts consultades van indicar que el càlcul elaborat situaria la reclamació en uns 30 milions. «Ara cal trobar la fórmula per solucionar-ho», van remarcar les fonts, que van deixar clar que «segons quines transaccions amb una administració pública no es poden fer», com per exemple atorgar-los un terreny públic en propietat per compensar el perjudici. «Sabem que la manera més fàcil seria reclamar a la justícia, però no hi volem arribar», van insistir. Tot plegat després que el cònsol, Jordi Torres, afirmés que la corporació no pagaria cap indemnització a Saetde per la zona de Concòrdia.