Detectats casos de discriminació laboral per patir esclerosi múltiple

TRANA, l’associació d’afectats per l’esclerosi múltiple, assegura que ha rebut casos de persones que han patit situacions de discriminació laboral per tenir aquesta malaltia. «De vegades, ser honest comporta que ens tanquin portes», va lamentar ahir Anna Parramon, presidenta de l’entitat. «Ens han arribat casos d’afectats que tot i tenir més coneixements i formació que altres candidats, són rebutjats en processos de selecció quan expliquen que pateixen esclerosi», va concretar la portaveu. Cap dels involucrats, però, ha interposat una denúncia. «Aquest país és molt petit i tothom es coneix», argumenta Parramon.



Amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats, TRANA proposarà a les empreses del país signar «un acord de solidaritat» amb l’associació per flexibilitzar les condicions laborals dels treballadors que tenen esclerosi. El contingut del conveni que planteja l’entitat facilitaria les jornades reduïdes per a persones que pateixin un brot. A més, seria menys exigent amb el límit de tres dies consecutius d’absència a la feina per motius de salut sense baixa.

Més «tolerància» a les empreses

«Si aquesta persona sempre compleix i en un moment donat li ve un brot, les empreses han de ser més comprensives», va comentar Parramon. La presidenta va aclarir que, en tot cas, caldrien certificats mèdics. «Volem que les coses quedin clares. No volem cap regal», va insistir. «Si en un brot, aquestes persones han d’estar més de tres dies sense anar a treballar i no han pogut anar amunt i avall per demanar la baixa, s’ha de ser comprensiu». L’associació demana «tolerància» perquè aquests casos no derivin en acomiadaments.

La malaltia de les mil cares

«Tothom coneix el nom de l’esclerosi múltiple, però ningú sap què és», va lamentar Parramon. Amb motiu del dia mundial de l’esclerosi, avui s’organitzen un seguit de conferències que s’allunyen dels tecnicismes i apropen els detalls de la malaltia al públic en general. «Hi ha molts mites i s’han de desmentir», apunta la portaveu. «L’esclerosi no és un motiu de suïcidi, no provoca depressions i sí que podem menjar llet», assegura Parramon, que va destacar que aquesta malaltia afecta de manera diferent segons la persona que la pateixi. L’associació està formada per 120 integrants. La majoria són diagnosticats, però també hi ha familiars d’afectats.