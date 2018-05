Primers passos per portar les queixes sindicals a Europa

Representants dels sindicats del país van ser dilluns a Barcelona per reunir-se amb membres de l’UGT i CCOO per fer els primers passos per tal de portar les seves queixes a la Confederació Europea de Sindicats (CES). Fonts sindicals van explicar que a més de traslladar-los els neguits per les possibles vulneracions de drets sindicals que s’haurien produït en el marc de la vaga convocada per protestar contra la reforma de la llei de la Funció Pública, també els han fet arribar la preocupació pels canvis que es volen introduir amb les noves lleis laborals i sindicals. De la mateixa manera, a través dels dos sindicats espanyols esperen poder fer contacte amb els representants laborals francesos i portuguesos per mirar de tenir més força. I és que les mateixes fonts van detallar que seran els sindicats dels països veïns els que hauran d’intercedir per mirar de fer soroll a Europa i denunciar la situació. L’objectiu dels funcionaris amb aquestes accions és fer que les institucions europees facin pressió davant del Govern i aturar els canvis legislatius previstos.



Cal recordar que durant l’assemblea que van celebrar els sindicats el 30 de gener passat, el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, ja va avançar que s’elaboraria un informe per enviar-lo a la CES per tal de denunciar les vulneracions de drets que s’estaven patint al país i que es pogués intercedir, d’aquesta manera, davant la Comissió Europea.