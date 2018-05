Cinca diu que el pressupost 2019 es farà amb la regla d’or vigent

El ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, va revelar ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Govern treballa per deixar enllestits els pressupostos de 2019 el mes de setembre, un mes abans del que és habitual, i a més té la voluntat de fer-los d’acord amb la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal vigent, coneguda com a regla d’or «perquè no diguin que volem modificar-la per fer els pressupostos que a nosaltres ens convinguin», va dir en referència a les crítiques rebudes dels partits de l’oposició davant de la voluntat manifestada per Cinca de modificar aquesta norma.



«Segueixo pensant que la regla d’or s’ha de modificar perquè l’actual és excessivament rígida i no permet el que de debò volia aconseguir, tal com ja he explicat al Consell General», va recordar el ministre de Finances. Així mateix, Cinca també es va mostrar convençut que la norma es podrà canviar abans que acabi la legislatura, fins i tot en el cas que les eleccions s’avancin al mes de desembre.

Pressupost primerenc

«La modificació [de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques] l’associaríem al projecte de pressupost que ja estem començant a elaborar i que, tant de bo, es pugui presentar a finals del mes de setembre perquè, si el calendari ho permet, el Govern entrant es trobi el pressupost fet», va avançar Cinca, posant de manifest la voluntat d’avançar la presentació dels pressupostos que normalment es produïa a finals d’octubre. Seria en aquest pressupost primerenc, on s’afegiria la modificació de la regla d’or, encara que no el regís.

Antecedents



La Llei de sostenibilitat de les finances públiques es va aprovar el novembre de 2014 amb l’objectiu de racionalitzar el deute públic de l’Estat i va posar límits a l’endeutament de les administracions del país, en un context de primers brots verds després d’una crisi econòmica severa.



El desembre passat, el ministre de Finances va defensar la necessitat de modificar la llei i va assegurar que el marc pressupostari és una «planificació» que cal anar «ajustant a la realitat». Fet que va despertar les crítiques de l’oposició en bloc que van veure en la voluntat de modificació, la manifestació de la impossibilitat de compliment de la mateixa



Cinca va insistir tant en aquell moment com ahir que el Govern no està incomplint la llei aprovada el 2014 i que els textos obliguen a complir els límits d’endeutament al final del marc pressupostari, és a dir, amb el pressupost del 2019 que, segons va anunciar ahir el ministre portaveu, complirà amb la Llei de sostenibilitat de les finances públiques vigent. El ministre de Finances sosté des de finals de l’any passat que cal modificar la llei per permetre «un marge raonable de maniobra pels propers governs per fer les polítiques que creguin oportunes». Així, l’Executiu està intentant aplanar el camí pel Govern que neixi de les pròximes eleccions.

El Paypal, més a prop a partir de juny

El ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, va explicar ahir que la modificació normativa que permetrà el pagament a través de Paypal i serà un pas més per esdevenir un país del territori SEPA (Single Euro Payments Area, en anglès) s’aprovarà el mes de juny, segons el calendari previst que, va recordar, «el Govern està complint».



Cinca va detallar que durant el proper mes s’aprovarà al Consell General la norma que regula els serveis de pagament i els seus proveïdors, que és una transposició de la Directiva europea coneguda com a PSD2 (Payment Services Directive, en anglès).

Llarga llista pendent



«Són moltíssims projectes pendents d’aprovació, tenen certa complexitat de transposició per adaptar-los al país i sovint fer partícips al sector assegurador i financer del país fan endarrerir el procés», va explicar Cinca sobre les modificacions normatives que el Principat ha de fer per donar compliment a l’Acord Monetari i que, a més, «s’han d’ajustar al país ja que estan pensades per un mercat enorme, l’europeu».



No obstant això, va dir taxativament que «el calendari que vaig presentar a la comissió i el que emana de l’acord es complirà com s’està fent fins ara». I va assegurar que un bon gruix de les modificacions estaran enllestides «abans que acabi la legislatura», al contrari del que tem l’oposició, i que la voluntat és que «si no dona temps, el pròxim govern se’ls trobi fets».