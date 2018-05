Seguiment a set casos de tuberculosi bovina

El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa les mesures previstes en el Programa d’erradicació de la tuberculosi bovina a causa dels set casos confirmats d’aquesta malaltia en ramats de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà. La intervenció es duu a terme arran del focus infecciós que va afectar diverses explotacions d’aquestes comarques l’any 2017. De moment, s’està controlant les granges de bovins que hagin pogut tenir relació amb les explotacions afectades i s’està prenent mostres de la fauna salvatge de les Reserves Nacionals de Caça i Àrees Privades de Caça (senglars, cérvols, daines, cabirols i muflons) que en són properes.

Mesures de bioseguretat

El Departament d’Agricultura ja té el resultat de 166 proves a animals salvatges, dels quals només quatre senglars han presentat lesions compatibles amb la tuberculosi bovina, tot i que falta ratificar-ho per cultiu. Quan es disposi de més dades, es valorarà si cal tancar alguna zona o alguna pastura. A l’espera dels resultats definitius, la subdirecció general d’Activitats cinegètiques ja ha posat en marxa un pla pilot preventiu per a la gestió de la fauna que consisteix en augmentar el nombre de batudes.



Tècnics de la Generalitat també han mantingut reunions periòdiques amb els ramaders dels municipis afectats de les tres comarques pirinenques i han dut a terme jornades per reforçar les mesures de bioseguretat, malgrat que en ramats extensius es fa molt difícil evitar el contacte entre els bovins i la fauna salvatge.



Les mesures recomanades són que els ramaders protegeixin els abeuradors i blocs de sal perquè la resta de fauna, principalment senglars, no hi accedeixin, segons informa Ràdio Seu.