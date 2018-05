Farratge hidropònic en lloc de vacances per als nens saharauís

El Govern va acordar ahir en la reunió del Consell de Ministres i a proposta de la ministra d’Exteriors, Maria Ubach, destinar 15.000 euros a un projecte en marxa des de 2016 als camps de refugiats saharauís a Algèria que permet el creixement de farratge hidropònic per garantir el benestar del bestiar dels refugiatis i, conseqüentment, garantir l’òptima alimentació de les persones que en depenen. La decisió s’emmarca en les accions del Govern per intentar pal·liar el fet que aquest any, per primera vegada en l’última dècada Andorra no acollirà nens saharauís a l’estiu en les anomenades Vacances en pau, a causa de problemes amb l’obtenció de visats i passaports perquè els menors poguessin viatjar.

El bestiar dels refugiats sovint s’alimenta de restes de menjar, plàstic i cartró, que repercuteix en la salut



«El projecte, que forma part del Programa Mundial d’Aliments, consisteix a subministrar kits familiars per millorar l’alimentació dels animals i així repercutir en l’alimentació de cada família. Amb l’aportació del Govern es podran subministrar 38 kits i per tant es repercutirà directament en l’alimentació de 190 refugiats», va informar l’Executiu.

Brossa com a alimentació

Segons va explicar el Govern, el bestiar dels refugiats s’alimenta «fonamentalment de restes de menjar, plàstic i cartró i aquesta alimentació pobra té conseqüències en la salut dels animals i per tant repercuteix en la nutrició dels refugiats».



«El projecte utilitza una tecnologia que permet fer créixer farratge fresc per a ús ramader en només set dies, amb una tècnica que no necessita sòl i permet que les plantes creixin en zones que no són fèrtils. És molt efectiva en temps i requereix un 80% menys d’aigua que l’agricultura tradicional. A més, el material necessari per dur a terme aquesta tecnologia està disponible a nivell local i és fàcil de mantenir, cosa que garanteix la sostenibilitat del projecte», van detallar en un comunicat des de Govern. Els resultats assolits fins ara demostren que els efectes del farratge fresc permeten reduir la mortalitat dels infants i milloren la qualitat de la llet.