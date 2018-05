Reobren tres plantes de l’aparcament Centre Ciutat

L’aparcament Prat de la Creu-Centre Ciutat ha reobert aquest matí després d’acabar una part de les obres que el Comú d’Andorra la Vella està duent a terme des del mes de gener. Es tracta de les tres plantes soterrànies destinades als usuaris amb abonament de 24 hores que fins ara aparcaven a una zona habilitada a les plantes superiors. Amb aquesta àrea finalitzada, l’obra es troba al 45% de la seva execució i actualment ja s’està treballant a la meitat de les plantes baixes, primera i segona. De manera alternativa s’aniran reformant les plantes superiors que es preveuen llestes a finals d’octubre. En total l’aparcament constarà de nou plantes totalment noves.



Segons ha explicat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, tant el terreny com l’edificació és propietat del comú des del 1982, tot i que en els últims 20 anys no s’hi havia fet treball.



Millores de seguretat

El conseller d’Urbanisme i Aparcaments, Josep Antoni Cortés, per la seva banda, ha explicat que el principal objectiu de la reforma és millorar la seguretat de tot l’edifici, ja que les plantes més baixes estaven en molt mal estat i presentaven forats i goteres. Ara ja s’ha sanejat tot el bloc, s’han solucionat els problemes d’humitat i s’han eliminat les voravies per crear un espai més diàfan adaptat a les necessitats de tots els conductors. A més, s’ha pintat tot l’edifici i el terra per diferenciar les zones d’aparcament, les de circulació i les de vianants.



L’aparcament té una capacitat per a 900 vehicles, distribuïts en nou plantes de 2.500 metres quadrats cada una i també hi ha aparcaments especials per a minusvàlids i vehicles elèctrics. Els treballs tenen un cost de gairebé un milió d’euros.