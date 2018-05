Turisme vol una eina per seguir la reputació en línia d'hotels i apartaments

El ministeri de Turisme, segons va publicar ahir al BOPA, ha convocat un concurs internacional de caràcter urgent per contractar una empresa que faci el seguiment de la reputació en línia dels allotjaments turístics del país. Es tracta d’un dels criteris que la nova Llei general de l’allotjament turístic fixa per determinar la classificació per estrelles.



Aquest any es començarà a fer el seguiment de 250 establiments, i de cara a l’any vinent, la tasca s’ampliarà als habitatges d’ús turístic sempre i quan obtinguin resultats fiables de reputació en línia. Degut a la falta de recursos humans al ministeri, s’ha decidit externalitzar aquesta tasca.

Dades reals

L’objectiu dels treballs és desenvolupar un sistema en línia personalitzat per tal que Turisme monitoritzi el seguiment de la reputació en línia de tots els establiments, pugui conèixer les ressenyes que té cadascun d’ells a Internet i analitzar així la progressió de les dades per saber el grau de satisfacció dels seus clients. La plataforma haurà d’oferir accés a tots els comentaris, haurà de disposar d’un procediment de comprovació de les dades obtingudes i es valorarà especialment que tingui eines per detectar valoracions falses.



Segons el plec de bases, l’estimació del cost dels treballs per a l’any 2018 és de 13.000 euros i les empreses interessades tenen temps fins al 20 de juny per lliurar les ofertes.