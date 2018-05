Els docents es podran prejubilar als 60 anys amb un 60% del sou

Els docents que ho vulguin podran prejubilar-se als 60 anys amb una reducció del sou del 40%. Així ho preveurà la nova llei d’Educació amb la qual feia setmanes que el Govern i el Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) treballaven i que ja han donat per tancada. Tenir la possibilitat de deixar de treballar abans dels 65 anys era una de les demandes del col·lectiu docent que el Govern va anunciar que estudiaria per conèixer-ne la viabilitat econòmica. Els dubtes eren principalment en quina edat es fixaria l’edat de prejubilació i quin percentatge cobrarien els professors que s’acollissin a aquesta opció. Un acord que van celebrar des del sindicat, ja que com va recordar ahir el seu president, David Garcia, el col·lectiu docent era l’únic cos especial que no tenia un tracte especial de jubilació.



Garcia va indicar que és una petició reiterada pel cos però que no tothom si podrà acollir: «dependrà de la casuística de cada persona. Hi ha gent que no s’ho podrà permetre econòmicament i d’altres que ho hauran de fer per salut, perquè el tracte directe amb alumnes desgasta molt». Sobre la possibilitat que els docents puguin disminuir les hores lectives o canviïn de lloc laboral a partir de certa edat, el sindicalista va exposar que això es regirà a través de la llei de la Funció Pública i no d’Educació.

Els períodes de descans, fora de la llei

En general, la valoració del text final de la llei és «molt positiva», segons Garcia. Amb tot, amb els altres punts en què hi havia discussió no han aconseguit el 100% del que sol·licitaven. De fet, en el cas de les vacances que demanaven que els descansos escolars –com ara Setmana Santa o Nadal– també estiguessin inclosos a la llei, finalment no serà així. En aquest sentit, el text s’ha tancat, tal com ja va anunciar el Govern, amb les vacances d’estiu fixades a la llei però sense els períodes de descans lectiu.



A afectes pràctics això permetrà, per exemple, que una dona que s’agafi una baixa per maternitat i que li coincideixi a l’agost podrà allargar després un mes més l’aturada perquè podrà recuperar els dies de vacances dels quals no haurà gaudit. «No hem aconseguit incloure els períodes de descans però sí que no es perdin les vacances d’estiu en cas de baixa», va indicar Garcia tot recordant que «nosaltres vam demanar el 100% però una negociació consisteix en això».



Un altre dels punts polèmics de la llei era l’exclusivitat que se’ls demanava als eventuals. El sindicat reclamava que els docents que no fossin fixes no tinguessin l’obligació de treballar exclusivament pel ministeri i que poguessin combinar dues feines. Finalment, però, el Govern tampoc s’ha mogut en aquest punt i el text s’ha tancat amb la darrera proposta feta pel ministeri que situa la línia vermella de l’exclusivitat en els contractes d’un any. És a dir, els interins podran tenir una altra feina a part de la de docent sempre i quan el seu contracte amb el ministeri sigui inferior a un any. «No és el que vam demanar però és una millora respecte al text inicial i al que diu la llei de la Funció Pública», va afirmar Garcia.

Mobilitat en casos concrets

El nou text legislatiu també deixa per escrit que a partir d’ara ja no hi haurà places fixes. La llei inicialment marcava que el ministeri podria canviar a un professional de lloc cada quatre anys o, en el cas que ho consideri, sempre que hi hagi «interès del servei». Un aspecte que preocupava els professors en considerar que era massa general i ambigu. Segons va explicar el president del sindicat, aquest punt segueix marcant el període de quatre anys però han pactat definir més els supòsits en què aquesta mobilitat es podria dur a terme. Així, el ministeri podrà ordenar el canvi en casos de «projectes molt específics» o si «s’hagués de tancar una aula». A més, el Ministeri d’Educació s’ha compromès a avisar als docents a final de curs del lloc que ocuparan el curs vinent i no de fer-ho al setembre com el text preveia inicialment.

Satisfacció del Govern

En un breu comunicat enviat ahir, el Govern va celebrar que finalment s’hagi aconseguit apropar posicions amb el SEP i s’hagi tancat el text legislatiu. Segons el comunicat, «ambdues parts han celebrat l’elevat grau de consens del text d’una llei pendent de redactar des de l’any 2000 i que regularà, per primer cop, les especificitats del Cos d’Educació, l’únic cos especial que encara no disposa de la seva normativa específica».



L’avantprojecte de llei es va trametre ahir mateix a la Comissió Consultiva amb l’objectiu que la norma «pugui ser una realitat durant els pròxims mesos». El text se sotmetrà a anàlisi per part dels membres de la comissió, els quals podran fer les seves aportacions i propostes emetent, posteriorment, l’informe preceptiu. Un cop el Govern rebi aquest informe, s’aprovarà el text definitiu que passarà a tràmit parlamentari.