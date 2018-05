El Govern i el SEP entren el recurs al Constitucional

El Govern i el SEP han entrat aquesta setmana el recurs al Constitucional amb l’esperança que l’Alt tribunal discrepi de la sentència del Superior que anul·lava el concurs que l’Executiu va fer l’any 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals en entendre que s’havia comès una irregularitat relacionada amb el comitè de selecció. La sentència va generar molt de neguit entre els docents ja que, a efectes pràctics, la decisió judicial els pot deixar sense la plaça de funcionari que van guanyar. Per evitar precisament que els afectats perdin la plaça fixa, el Govern va decidir presentar un incident de nul·litat al TS que va ser rebutjat, de manera que l’única via judicial que ara els queda és el TC.



Segons el president del SEP, David Garcia, el sindicat i el Govern han treballat conjuntament per presentar aquest últim recurs per tal de minimitzar els «greus efectes» que tindria una sentència en la mateixa direcció que la del Superior.



Tot i que no hi ha un període màxim fixat per llei per respondre, des del sindicat calculen que el tribunal pot trigar uns dos mesos a fer públic el seu veredicte. Preguntat sobre si creuen que el TC tindrà una opinió diferent a la del Superior, Garcia va apuntar que «ens encantaria que fos així però de moment la sentència és clara i no és favorable». Els professors afectats segueixen neguitosos i preocupats pel seu futur laboral, que ara mateix depèn d’una sentència judicial.