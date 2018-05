L’ASMA demana més proteccionisme per professionalitzar els artistes

L’Associació de Músics d’Andorra (ASMA) ahir estava de doble celebració, perquè era el dia de la Cultura i perquè assumia el secretariat d’Àgora Cultural per a aquest 2018. «Per a nosaltres, l’edició d’enguany és més intensa, però en general és un dia molt important per a tota la gent vinculada al món de la cultura, sobretot perquè es reconeix la trajectòria de persones que hi han dedicat tota la vida», va posar de relleu el president de l’ASMA, Oriol Vilella.

El vestíbul del Consell General va acollir l’acte de celebració on es va fer lliurament dels Premis Àgora Cultural a l’escriptor Albert Salvadó, l’artista Maurici Bellmunt i la dansaire Maria Esperança Ivern. La plataforma d’entitats culturals va reconèixer la seva meritòria contribució a la cultura andorrana en una cerimònia on, en paraules de Vilella, «sobretot s’havia de fer brillar la música», ja que la majoria d’actuacions anaven a càrrec de soci de l’ASMA, que aquest any s’havia involucrat molt més que en els anterior en haver assumit el secretariat d’Àgora Cultural.

El president de l’ASMA va ser l’encarregat de llegir un manifest cultural «molt reivindicatiu», tal com ell mateix va admetre, ja que va voler aprofitar per pressionar sobretot en l’àmbit musical. «Reconeixem que ja hi ha suport a nivell administratiu, però en demanem més dels privats i d’entitats com la radiotelevisió pública d’Andorra», va apuntar Vilella. De fet, l’ASMA es va fixar com a objectiu a llarg termini aconseguir la professionalització dels músics i ara vol utilitzar la plataforma d’Àgora Cultural «per expressar aquest desig i perquè qualsevol altra associació pugui aprofitar-ne l’empenta», ja que en tots els col·lectius hi ha molts amateurs. «La solució és aixecar uns fonaments perquè qualsevol pugui viure de la professió a Andorra, i això es pot aconseguir amb polítiques més proteccionistes», va concloure.