Mengual tindrà un campus a Sant Julià de Lòria

La bona acceptació que va tenir la masterclass de natació artística que va realitzar Gemma Mengual l’any passat a Sant Julià de Lòria va portar a pensar en ampliar l’experiència. Veurà la llum en forma de campus del 3 al 8 de setembre al centre esportiu lauredià.

L’ex nedadora de sincronitzada espanyola va impartir una classe magistal a les integrants del Club Esportiu Sant Julià i aquest any tornarà a la parròquia per realitzar un campus de cinc dies, per a noies entre els 8 i els 18 anys, ja siguin d’Andorra o foranes. Les joves participants tindran l’oportunitat d’aprendre diferents tècniques com la dansa, l’expressió, les figures o les remades. L’estada també contempla tallers de pentinats, maquillatge i costura, a més d’una exhibició final a la piscina on es mostrarà el que s’ha posat en pràctica durant l’esdeveniment. Les inscripcions es poden formalitzar fins el 18 d’agost.