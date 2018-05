La selecció espera un partit amb exigència física contra Cap Verd

La selecció té per davant la Lliga de les Nacions i tracta d’arribar a la nova competició en les millors condicions. Diumenge juga a Lisboa un amistós contra Cap Verd amb la mirada enfocada en aquella cita. L’exigència física dels africans posarà a prova al combinat nacional.

El seleccionador, Koldo Àlvarez, realitza una preconvocatòria amb 24 futbolistes: José Antonio Gomes, Ferran Pol, Joan Cervós, Emili Garcia, Marc Garcia, Ildefons Lima, Max Llovera, Txus Rubio, Moisés San Nicolás, Ludovic Clemente, Marc Ferré, Sebas Gómez, Cristian Martínez, Sergio Moreno, Marc Rebés, Víctor Rodríguez, Jordi Rubio, Xavi Vieira, Marcio Vieira, Ricard Fernàndez, Àlex Martínez, Gabi Riera, Luigi San Nicolás i Juli Sànchez. Entre aquests destaca la presència de Cervós, que entra per primer cop en una llista de l’absoluta. Cervós «ha fet una molt bona temporada, amb moltíssima regularitat i també amb la selecció sub-21. Intentem donar continuïtat a la feina que els joves són part d’aquesta selecció», assegura Àlvarez. Qui no hi serà és Marc Vales, que es va lesionar fa dues setmanes amb una ruptura al quadriceps. Per la seva part, Víctor Rodríguez té problemes al genoll. La convocatòria definitiva estarà composada per vint noms.

Alta intensitat

Les característiques de Cap Verd fa que sigui un rival que exigirà molt sobre el terreny de joc. «És una selecció que sorprèn perquè gairebé tots els futbolistes juguen en lligues professionals, com la portuguesa, turca, xipriota i romanesa. Estan en primeres o segones divisions, com la francesa. Sobretot a la part de dalt són jugadors amb moltíssima velocitat i qualitat individual en l’u contra u», indica el tècnic, remarcant que el fet de ser a final de temporada i amb l’aturada de partits i entrenaments de clubs que s’ha realitzat comporta que físicament es pugui notar: «És un handicap que tenim cada juny. Per aquestes dates fa un any estàvem en la mateixa i va anar força bé».

Cervós forma part per primera vegada d’una preconvocatòria del combinat absolut

En aquest enfrontament la intenció és «donar continuïtat a les coses que creiem que vam fer bé sobretot el dia de Liechtenstein, i a la setmana de Màlaga a la feina que vam realitzar». Els resultats assolits a la darrera fase i en els últims amistosos permet que hi hagi confiança en la feina que es porta a terme, sense relaxació. «És una virtut d’aquest equip com afronten els partits. Els jugadors saben que tenim pocs amistosos i que tots tenen molta importància a nivell de preparació. Sort tenim que sigui així perquè cada dia som capaços de fer coses ben fetes», afirma el tècnic, subratllant que «hem demostrat que som capaços de competir com molts equips» i que «és més fàcil treballar amb bons resultats que amb dolents».

Calendari

L’objectiu, tot i la complicació que hi ha de dates, és durant el mes d’agost jugar un altre matx, just quan les pretemporades ja estiguin iniciades, ja que l’estrena a la Lliga de les Nacions es produirà el 6 de setembre a Letònia. Però els calendaris internacionals són complicats per trobar-hi espai. «Ens agradaria tornar a jugar, sabem que no hi ha dates», però la Federació Andorrana de Futbol hi va darrere i «estem oberts» a que es pugui arribar a tancar en aquell període o fins i tot abans.

El que està descartat és que aquest tipus de partits es facin al Principat. «Ens hagués agradat jugar a casa», admet Àlvarez, però «no tenim la capacitat de convocatòria que poden tenir altres seleccions que són top».

Garry Rodrigues, campió amb el Galatasaray

Són diversos els jugadors de Cap Verd que destaquen en el panorama futbolístic continental. Un d’ells és Garry Rodrigues, que s’acaba de proclamar-se campió de la lliga de Turquia amb el Galatasaray.

De 27 anys, és nascut a Roterdam (Holanda). Va passar per les categories inferiors del major club de la ciutat i un dels més importants del país, el Feyenoord, i també a Portugal pel Real Sport Clube. Després de jugar en varis clubs neerlandesos, entre ells l’ADO Den Haag, va fitxar l’any 2013 pel Levski Sofia. A Bulgària només va ser-hi una temporada. Després va jugar a Espanya a l’Elx, per a la campanya següent incorporar-se al PAOK de Salònica. A Grècia va ser-hi dos anys, pera l’estiu passat fitxar pel Galatasaray.