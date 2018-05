Queda un últim ‘round’

No va poder ser. La primera oportunitat de classificar-se per a les semifinals dels play-off de la Lliga Endesa no va acabar de la manera desitjada. El BC MoraBanc Andorra va lluitar fins al darrer instant, però l’FC Barcelona Lassa va saber salvar el match ball que tenia en contra per portar la sèrie al Palau Blaugrana i que allí es decideixi demà l’eliminatòria.

Els andorrans tenien molt clar el que havien de fer, posant intensitat i desenvolupant un joc ràpid, que afectava greument als culers, que els costava atacar. Albicy i Iverson van ser els primers anotadors, amb un contrari que anava a remolc. El base francès no només dirigia als seus, sinó que també tenia el canell calent, amb un primer triple. Tomic s’encarregava de portar el pes blaugrana, mentre que Albicy continuava encertat en el tir exterior. La iniciativa era local i els triples de Ribas i Jelinek portaven a concloure el quart 22-17.

El segon període començava amb un tap de Diagné sobre la safata de Ribas. El pivot senegalès, sabent de la importància que tenia en aquest matx el factor públic, esperonava als seguidors. I aquests van respondre durant tot l’enfrontament. Jelinek i Jankovic obrien escletxa. Moerman i Heurtel responien, però un triple de Sanè i dos tirs lliures de Daigné posaven una màxima diferència per als andorrans de +11 (32-21). Les distàncies es mantenien fins que es va produir un canvi de tendència respecte al que llavors s’havia viscut. Tomic tornava a mostrar-se poderós a la pintura i anotava. Albicy continuava encertat en el llançament de tres, contestant al que havia anotat Moerman. Tres tirs lliures de Heurtel i un de Hanga portaven a arribar al descans amb empat a 42.

Comença un altre partit

Tot el que s’havia viscut en els primers vint minuts, amb diferents dinàmiques, havia portat a iniciar un partit nou, amb tot igualat una altra vegada. El quart no va començar bé per als andorrans, que van tenir dues pèrdues de pilota, que aprofitaven els catalans per materialitzar triples, obra de Koponen i Huertel. Iverson trencava la dinàmica, seguit per Albicy. Tomic va tornar a aparèixer sota els taulers, complicant la feina als pivots andorrans i veient cistella amb encert. El següent en fer acte de presència ofensiva va ser Ribas, amb vuit punts consecutius, amb dos triples inclosos. L’FC Barcelona es posava 12 a sobre (50-62). El partit es complicava. Quedava molt per davant i res estava decidit, perquè va arribar la reacció dels de Peñarroya. Sobretot en la figura de Diagné, que era tot intensitat i que es va posar l’equip a l’esquena, no només esperonant als seus companys, sinó també a l’afició. El senegalès aconseguia vuit punts seguits, sis dels quals des de la línia de tirs lliures, sense cap errada. També aprofitava aquest tipus de llançaments Blazic, amb cinc punts que portaven a perdre només d’un a la finalització del període (63-64).

Com era d’esperar, quedaven per davant 10 minuts de màxima intenistat. No era un matx per a patidors extrems. I arrencava de la milor manera, amb un gran Stevic fent els quatre primers punts. S’havia capgirat el marcador i Sanè amb un triple ampliava difències, però tot seguit Koponen des del racó responia de la mateixa manera. L’ambient era eixordidor al Poliesportiu d’Andorra. Cada atac i defensa es començaven a presentar vitals de cara al desenllaç final. L’avantage local el van capgirar Koponen i de nou Tomic, que en els tirs lliures es mostrava resolutiu. Els blaugranes manaven de sis (74-80) i una cistella de Sanè permetia entrar al darrer minut quatre a sota. Blazic, recollint un rebot, posava al MoraBanc a només dos punts, amb 26 segons per davant. La falta ràpida sobre Koponen portava al finlandès a la línia de tirs lliures, sense fallar cap llançament. En canvi, qui sí que ho feia era a continuació Shurna, fallant els dos que va tenir. Heurtel era el següent en tenir aquests tirs per decidir l’enfrontament i aconseguir empatar la sèrie. El bitllet per a les semifinals es decidirà demà al Palau Blaugrana.

Peñarroya: «Hem estat lluitant fins el final»

El desenvolupament del joc va permetre portar «la iniciativa fins a mitjans del tercer quart», però «a la segona part ens ha faltat tot l’encert del món i tot i així hem estat lluitant fins al final per la victòria». A pesar de la derrota, «estic content del partit que hem jugat i com l’hem afrontat. L’hem perdut amb les nostres armes». De cara a demà al Palau Blaugrana «espero que arribem bé. Hem fet el partit que volíem» i «amb una mica d’encert al final segurament hagués acabat d’una altra manera».

Pesic: «Hem sabut mantenir la calma»

L’entrenador serbi valorava diferents claus per guanyar el matx, com que «a l’últim quart hem sabut mantenir la calma» quan es trobava tot per decidir. Feia èmfasi que «el nostre equip té molts jugadors amb experiència, que si juguen el seu bàsquet és molt difícil per al contrari», i que «el nostre joc depèn molt de si mantenim els nostres sistemes d’atac». De cara al tercer i últim enfrontament dels play-off «hem de ser intel·ligents. Ara no es pot guanyar a l’Andorra als primers 10 minuts».