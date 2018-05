La Uifand va rebre 116 declaracions d'operacions sospitoses el 2017

L'any 2017 es van fer 116 declaracions d'operacions sospitoses de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, segons ha explicat aquest dijous en roda de premsa el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (Uifand), Carles Fiñana. Això suposa un augment de més del 100% respecte a l'exercici anterior, quan en van ser 53. De les 116, la gran majoria (51) corresponen a bancs amb un esment especial a les 44 de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries d'Andorra (Areb) en relació a comptes de l'antiga Banca Privada d'Andorra (BPA).

D'aquesta manera, el sector financer continua representant, de llarg, el percentatge més important de declaracions de sospita, que és baix en altres sectors com els notaris, advocats, economistes o immobiliàries si es té en compte el volum de negoci que generen. Aquest fet no ha passat desaparcebut als avaluadors del Moneyval, el grup de lluita contra el blanqueig de diners i contra el terrorisme del Consell d'Europa, durant el procés de la cinquena ronda d'avaluacions.



Més de la meitat de les 116 declaracions (56) van acabar a la fiscalia. Els imports de les declaracions que són a la Batllia amb possibilitat d'embargament judicial en funció de la instrucció judicial puja fins el 254 milions d'euros. Es tracta d'un augment notable si és té en compte que el 2016, la xifra va ser de 10 milions d'euros. S'ha investigat 1.729 persones durant l'any passat per 437 el 2016 i s'han analitzat 1.464 sol·licituds d'inversió estrangera, de les quals se n'han denegat dues.



Durant el 2017 s'han incrementat les peticions de col·laboració amb diversos països. Entre els que han sol·licitat informació a la Uifand, el que s'hi ha adreçat més vegades és el Perú amb sis, seguit de França amb cinc. Entre els demandants també hi figura el Vaticà. La Uifand, per la seva banda, s'ha adreçat en cinc ocasions a França i a Letònia, i en quatre a Suïssa. La mitjana de resposta a les esmentades peticions ha estat de deu dies.



Per aquest exercici es preveu un augment de les declaracions d'operacions sospitoses. Segons Fiñana, en el cinc primers mesos de l'any ja s'han superat la cinquantena.