L’INAF també supervisarà el sector de les asseguradores

L’INAF també supervisarà i regularà el sector de les asseguradores. Tots els grups parlamentaris van defensar la necessitat d’adaptar la llei a les noves atribucions que tindrà l’organisme, que a partir d’ara es denominarà Autoritat Financera Andorrana. Així ho va aprovar ahir el Consell General, després de discutir i desestimar les propostes que va presentar L’A. Les tres reserves d’esmena del grup liberal demanaven més «transparència» i menys «arbitrarietat» a l’hora de permetre l’obertura de noves asseguradores. El conseller de DA, Marc Ballestà, va assegurar que ja hi ha uns criteris clars fixats per evitar la «discrecionalitat».



També es va generar un debat al voltant de la figura del director general de l’organisme públic. Sobretot, de la seva nacionalitat i de la durada del mandat. El liberal Jordi Gallardo va criticar l’article del projecte de llei modificat en què s’estableix que el mandat es limita a «sis anys prorrogables indefinidament». Així, la renovació cada sis anys és competència del consell d’administració, que transmet la decisió al Govern. Segons el ministre de Finances, Jordi Cinca, s’opta per aquesta fórmula per la dificultat de trobar candidats que s’adeqüin a l’experiència i la formació tan especialitzada que requereix el càrrec.



El demòcrata va admetre que hi ha andorrans que tenen les capacitats necessàries i compleixen amb el requisits per dirigir l’òrgan, però sovint hi ha «incompatibilitats» pel fet que formen part del sistema financer del país. Gallardo va aprofitar per denunciar el fet que l’actual director no sigui andorrà. Segons el seu parer, no s’està promovent prou el talent del país. Cinca va afirmar que s’intenta donar prioritat als perfils andorrans, però «no sempre és possible».



D’altra banda, els liberals també van demanar que la llei inclogués de manera explícita l’obligació de l’INAF de justificar el motiu pel qual s’obre una inspecció i es sol·licita informació a una persona física o jurídica. Cinca va recordar que DA va acceptar la proposta, però els liberals exigien alhora que s’eliminés el deure a mantenir el secret, una línia vermella pel partit del Govern. «La persona a qui se li demana una informació ha de guardar el secret del fet que hi ha una inspecció oberta per no malmetre la pròpia investigació. A més, la informació que transmet pot ser que afecti a terceres persones», va apuntar el ministre.