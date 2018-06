L’actualitat, en anglès

A partir d’avui, aquest rotatiu explicarà l’actualitat del Principat també en anglès. La presentació de EL PERIÒDIC NEWS va aplegar ahir una setantena de persones a l’entrada de l’Hotel Plaza. Autoritats polítiques, empresaris i residents anglesos van assistir a l’acte inaugural del projecte. Es tracta d’una iniciativa que té l’objectiu de donar a conèixer les notícies del país al col·lectiu anglès i a la resta de lectors que, sense ser catalanoparlants, volen estar al dia de les notícies que ocupen les portades dels diaris. «És una bona notícia a favor de la integració. Contribueix a fer d’Andorra un país més obert i acollidor», va apuntar el cap de Govern, Toni Martí, a la presentació.



EL PERIÒDIC NEWS és un nou projecte de comunicació que es podrà llegir cada dia, a partir d’avui, amb la compra d’EL PERIÒDIC. Les pàgines que el conformen no només són traduccions de peces periodístiques produïdes per l’equip d’aquesta rotativa. També inclouen temes propis, pensats i escrits específicament per al públic internacional. Tal com va explicar el propietari de la rotativa, Enric Dolsa, la nova publicació s’adreça a tota la comunitat anglesa, per tant, també als turistes angloparlants que visiten el país i als lectors que es vulguin informar des de l’exterior.

Generar debat

«Es publicaran tan sols les notícies que creiem de més interès», va concretar Dolsa. També es publicaran entrevistes i reportatges que tinguin alguna relació amb la comunitat. Per exemple, a l’edició d’avui s’aprofundeix en un tema d’economia. Concretament, en la tendència dels negocis anglesos a Andorra d’apostar pel comerç online. En una altra pàgina es pot llegir una entrevista a Martí, opinant sobre el Brexit i altres temes que resulten mediàtics tant al Regne Unit com arreu del món.



«Espero que EL PERIÒDIC NEWS serà un èxit i ajudarà a fer país, que és el que sempre hem intentat», va apuntar Dolsa, com a president i màxim representant d’Andorrana de Publicacions SA.



El cap de Govern també es va congratular del naixement de la publicació. «La presentació d’un nou projecte de comunicació sempre és una bona notícia, perquè significa que Andorra és una societat dinàmica i amb esperit crític», va comentar Martí al principi del seu discurs. Per la seva banda, la cònsol honorària del Regne Unit a Andorra, Fiona Dean, es va mostrar molt satisfeta de la novetat. «Feia molt de temps que esperàvem aquest dia», va celebrar Dean.



El brindis va arribar després dels agraïments. Els protagonistes de l’esdeveniment van destacar la feina de tot l’equip de la rotativa. «A tota la família de EL PERIÒDIC, des dels màxims responsables d’Andorrana de Publicacions fins als redactors, fotògrafs, maquetadors i comercials, us encoratjo a seguir treballant perquè el pluralisme continuï sent una realitat present en el panorama mediàtic andorrà», va subratllar Martí.

Una publicació «símbol d’obertura i diversitat»

La presentació de EL PERIÒDIC NEWS va servir també per posar en valor la feina feta durant les dues dècades de vida de la publicació. «L’aparició de la capçalera, el 1997, va significar un pas decisiu en l’evolució del panorama mediàtic del país. El naixement de EL PERIÒDIC, ara fa 21 anys, va representar una millora clara del pluralisme dels mitjans de comunicació», va explicar el cap de Govern, Toni Martí. El líder de l’Executiu va qualificar aquesta rotativa de «símbol d’obertura i diversitat» i va assegurar que continua a «l’avantguarda» d’aquesta diversificació. «Després de més de 21 anys entre nosaltres, crec que ha complert i està complint la funció per la qual va estar creat: informar amb la màxima objectivitat possible», va afegir Dolsa.