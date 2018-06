Un 16% de les primeres visites a l’UCA són per addicció al tabac

El tabac ha anat perdent presència en els espais públics però les persones que hi són addictes encara no disminueixen. Un 16% de les primeres visites que van rebre a la Unitat de Conductes Addictives (UCA) durant l’any 2017 van ser de persones que volien deixar de fumar, la majoria d’elles d’entre 45 i 50 anys, va explicar ahir la coordinadora clínica de l’UCA, Angelina Santolaria, coincidint amb el dia mundial sense tabac.

«Aquesta xifra ha anat augmentant en els últims anys i cada vegada tenim més demandes espontànies i derivacions d’altres especialistes, com els pneumòlegs, els oncòlegs o els ginecòlegs», va puntualitzar Santolaria. Per això la majoria de pacients que reben a l’UCA són de mitjana edat i hi passen pocs joves. Tot i que el tractament d’aquesta malaltia sol ser curt i comportar només al voltant de sis visites, els casos de recaiguda existeixen. «La síndrome d’abstinència és molt llarga en el cas del tabaquisme; a diferència d’altres drogues en què sol durar uns vuit dies, en aquesta addicció és de fins a tres setmanes», va recordar la coordinadora clínica de l’UCA.

Més afectació que els veïns

Més enllà de les persones que acudeixen a demanar ajuda per superar l’addicció, les últimes dades estadístiques de què es disposa sobre la prevalença del tabaquisme al Principat es corresponen a l’any 2011. Aleshores a Andorra hi havia un 38% d’homes addictes al tabac i un 28% de dones, uns percentatges superiors als dels països de l’entorn, on rondaven el 25%. Malgrat el desconeixement, Santolaria va desitjar que ara fossin inferiors.

Adeu a les cigarretes

Ben lluents i vermelles. Així eren les pomes que intentaven atreure els vianants que ahir passaven per la plaça de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’objectiu principal no era conscienciar sobre els bons hàbits alimentaris, sinó donar una poma a canvi d’una cigarreta. És a dir, «donar salut a canvi d’una malaltia», va especificar Joan Martínez Benazet, el director assistencial del SAAS.

Fins a una quarantena de persones van passar al llarg de les dues primeres hores per la parada que es va instal·lar davant de l’hospital per sensibilitzar sobre els beneficis de deixar de fumar. «N’hi ha molts que venen a buscar informació, a fer-se la prova i inclús a deixar una cigarreta a canvi d’una poma, però també n’hi ha alguns d’atemorits que no s’acaben d’atrevir a bufar per saber la quantitat de monòxid de carbó que hi ha al seu aire expirat», va manifestar una de les professionals que estava fent difusió de la campanya.

Un grup de vianants encuriosits que va acostar-se a la parada va acabar animant un dels integrants a fer-se la prova. Mentre ell estava concentrat bufant, els seus companys feien apostes sobre el número que apareixeria a l’aparell. Finalment: deu. La dona de darrere del mostrador va explicar que «a partir del 5 ja és significatiu i que pot comportar cert perjudici per a la salut». «Fumo unes 25 cigarretes al dia», va explicar l’home sense mostrar-se massa preocupat. Tot i així, «des d’aquí només podem sensibilitzar i donar consells i recomanacions com pot ser recórrer a ajuda farmacològica o psicològica», va advertir un dels professionals de la parada.