Arriba l’acord de ratificació per les obres a l’RN20

L’ambaixadora de França, Jocelyne Caballero, ahir va lliurar l’instrument de ratificació de l’acord de l’RN20 a la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach. Aquest projecte suposarà una inversió de fins a 200 milions d’euros –uns 150 dels quals provinents de França– que permetran fer el desdoblament de Tarascó, estabilitzacions i eixamplaments en d’altres punts, i l’habilitació de zones per a la col·locació de cadenes, una d’elles a l’entrada de l’Ospitalet.

La inversió permetrà una millora substancial de l’accés a Andorra des de França i reduirà el temps de viatge sobretot perquè s’evitarà la travessa de Tarascó. De fet, la variant d’Acs –en marxa des de fa quasi dos anys– també redueix el recorregut en uns deu minuts.

Just aquest mes s’han reprès les obres del projecte Sapyra a l’RN20 per millorar la seguretat d’aquesta via en cas d’allaus. Les actuacions s’executaran durant aproximadament 23 setmanes al departament dels Pirineus-Orientals. Concretament, als corredors amb risc d’allaus Pe9, a Porté-Puymorens, i Pe13, a Porta. S’hi instal·laran rastrells, malles antiallaus i plantacions. L’any passat ja es van començar els treballs preliminars i durant aquest estiu es treballarà amb l’objectiu d’acabar la intervenció de cara al novembre, abans de les primeres nevades. Si no s’arriba a temps, es programarà una nova fase de treball a partir de mitjans d’agost de 2019.

Paral·lelament, s’estan duent a terme treballs de reparació del paviment que se solen fer sempre al final de l’hivern, ja que la neu i el gel malmeten la calçada.