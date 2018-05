Quilòmetres per ajudar als més joves

Joan Vilana encapçala el projecte des del començament, el 2014, que es desenvolupa amb la participació a l’Andorra Ultra Trail Vallnord, que aquest any es disputa del 3 al 8 de juliol. Els diners que es reuneixin s’obtrindran a través de la venda de samarretes tècniques a un preu de 18 euros, que es poden trobar des d’ahir a la secció de muntanya de les botigues Viladomat. L’edició és límitada i són 1.000 les que es poden comprar. La recaptació es repartirà a Aigua de Coco, que ha estat present a les tres edicions i que realitza projectes a Madagascar i Cambodja, i com a novetat està l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra.

Esport i solidaritat. Són dues paraules que en moltes ocasions van de la mà. Una d’aquestes és a la Ronda per la Infància, que celebra la tercera edició i que es posa com a objectiu repetir les xifres de recaptació dels anys anteriors, que es troben al voltant dels 9.000 euros, fruit de la venda de samarretes. Aquests diners es repartiran a parts iguals a dues associacions.

Per El Periòdic

