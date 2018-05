Tret de sortida a la campanya de voluntaris

Els Jocs Special Olympics es disputaran del 4 al 7 d’octubre a Andorra la Vella i la Seu d’Urgell. L’esdeveniment comptarà amb 1.500 esportistes, i per cobrir totes les necessitats d’acompanyament, allotjament, informació i avituallament seran necessaris 600 voluntaris. Ahir es va iniciar la campanya per a que s’inscriguin.

Els participants a la capital del Principat en seran 800, que competiran a les disciplines de futbol sala, atletisme, natació, handbol, gimnàstica, tennis taula, bàdminton i judo. A la Seu en seran 700, participant en petanca, ciclisme, bàsquet, hoquei i tennis. Ahir arrencava la campanya a l’Estadi Comunal. La cònsol major, Conxita Marsol, destacava que «la implicació pot arribar de diverses maneres. La primera és animant, participant, venint a veure els esportistes a les diferents competicions o a la zona recreativa. Ells són importants i els hem de fer sentir importants. Una altra manera és, com no, a través del voluntariat».

Per la seva part, Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports, remarcava que sense la feina dels voluntaris «aquest gran esdeveniment no seria possible». Està segura que l’esdeveniment tindrà «una gran resposta de la població». El president d’Special Olympics Andorra, Àlex Terés, assenyalava que estan arribant força demandes per fer de voluntari i animava a formar part de la competició, perquè «totes les mans són necessàries i importants per fer realitat aquests Jocs». En els pròxims dies s’engegarà una campanya de micromecenatge oberta a particulars i empreses que s’hi vulguin sumar fent una aportació econòmica superior a 50 euros.