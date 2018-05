Dos debutants en els amistosos contra Gal·les

La selecció afronta el cap de setmana dos amistosos davant Gal·les. La convocatòria està formada per Aitor Rubio, Arnau Rodríguez, Marçal Raventós, Jonathan Pérez, Cristian Gonçalves, Èric Mesquita, Marc Ibàñez, Carlos Barbosa, Aleix Giménez, David Férriz, Omar Debboun, Bryan Pinto, Òscar Neira, Christian Regalo, Oriol Rodrigues, Gerard Raventós i Francisco Domínguez. Aquests dos últims jugadors debuten amb l’absoluta, mentre que són baixa per lesió Edgar Sànchez i André Ferreira. El combinat nacional arriba en bones condicions a la doble cita perquè «les temporades han acabat bé, els jugadors venen tots amb una alegria» pels objectius obtinguts, assenyala el seleccionador, Xavi de la Rosa. Els dos conjunts s’han enfrontat en sis ocasions, amb cinc victòries andorranes i un empat, que es va produir en el darrer enfrontament, el 2014. Els britànics han evolucionat amb els anys. Ara juguen amb el porter-jugador , que «és una petita millora i amb això veus que han crescut moltíssim, perquè juguen molts partits».

