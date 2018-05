Rebutjades les dues esmenes a la totalitat del PS i L’A

El projecte de la llei de l’esport segueix endavant i es trasllada a la comissió pertinent després que al Consell General es rebutgessin les dues esmenes a la totalitat presentades pel Partit Socialdemòcrata (PS) i Liberals d’Andorra (L’A). La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, es va mostrar molt crítica amb l’actuació dels dos grups parlamentaris.

El conseller del PS, Pérez López, lamentava que el document presentat per l’Executiu «és una llei que no té principis», perquè no compta amb «cap article dels valors de l’esport», demostrant que «l’actual Govern no creu en els beneficis que porta la pràctica esportiva a la societat», en aspectes com la cohesió social, la cultura de l’esforç i la lluita contra el sedentarisme. En l’apartat de les subvencions considera que se segueixen criteris erronis que beneficien a certes federacions, com la d’esquí i muntanyisme, ja que a bona part dels ens l’ajuda econòmica pública s’ha vist reduïda els últims anys, al contrari de les dues esmentades. «Aquesta discrecionalitat no té cabuda en aquest tracte diferent entre federacions. Això està provocant que tinguin problemes» en el seu funcionament i que els espera «un futur ben negre». L’aposta té conseqüències, ja que «és obvi que no tots els nens poden fer esquí, que és car i està a l’abast de pocs».

Per a Ferran Costa, conseller d’L’A, la llei proposada és «parcial, desordenada i deficitària» i «no dona resposta a les necessitats actuals del món de l’esport», afegint que des del Govern «fan política de cara a la galeria». En el text alternatiu que presenta el seu partit, proposen millores en la lluita contra el dopatge, a més d’afegir la igualtat de gènere.

Obstrucció política

Gelabert destacava que la proposta liberal és un «nyap legislatiu» i un «copia-enganxa» respecte al projecte de l’Executiu, degut a què «el 87% és idèntic», mentre que només «el 2% són noves aportacions i l’11% és com la llei del 1998». També va subratllava que en el debat els liberals «han buscat fer demagògia», mentre que per als socialdemòcrates la presentació de l’esmena a la totalitat és «la forma que tenen per poder parlar més estona a l’hemicicle». Lamentava que l’oposició fa «servir la tècnica de l’obstrucció política». Pel to emprat, Costa va exposar que la ministra va tenir una actitud «bel·ligerant i de confrontació».



On tota l’oposició va coincidir és en la no necessitat de crear la Fundació de l’esport. Per a Gelabert aquest òrgan és la manera de «tenir una alternativa per tenir més recursos, en aquest cas econòmics, perquè pots crear altres organismes, però no tenen tanta independència a nivell governamental», que permet tenir «un control a nivell de protectorat. És molt difícil que hi hagi un mal ús d’aquests recursos econòmics».



Justo Ruiz, conseller de DA, va ser força taxatiu amb les paraules de la presentació de López, i subratllava als presents que «no es pot utilitzar el nom de l’esport per alimentar la seva guerra política». Víctor Naudi, d’SDP, es mostrava contrari a què amb el model del Govern es «privilegiés l’esport professional i no el model amateur», mentre que la independent Sílvia Bonet remarcava que «hi ha mancances» i que «no se centra en l’esport de manera general, sinó només en algunes disciplines». Carine Montaner, d’UL + ILM, demanava al ministeri que «agafi el millor de les propostes dels grups parlamentaris».