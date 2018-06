Espanya elimina el mínim de 90,15 euros per fer el ‘tax free’

El mínim de 90,15 euros que havia de gastar un turista extracomunitari per poder recuperar l’IVA aplicat a les compres que fes a Espanya està a punt de desaparèixer. Segons va publicar ahir El Periódico de Catalunya, el projecte de llei de pressupostos de l’estat va incorporar la setmana passada una esmena del PP i Ciutadans que suprimeix el mínim de 90,15 euros per factura, de manera que els turistes extracomunitaris podran sol·licitar la devolució de l’IVA, el conegut com a tax free (lliure d’impostos), per la compra d’imports petits.



Tal com es va detallar en el rotatiu espanyol, l’esmena responia a una petició del petit comerç de l’Estat veí del sud i va quedar incorporada al projecte de pressupost que es va aprovar al Congrés de Diputats i que s’està tramitant al Senat. Si no hi ha canvis d’última hora, hauria d’estar aprovat a mitjans de juny. ERC i el PDCat també havien presentat esmenes similars.

Satisfacció

Des de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), es van mostrar molt satisfets amb la mesura, ja que consideren que tindrà uns efectes molt positius. «És una mesura que contribuirà a dinamitzar les vendes», exposava el president de la CEC, José Guerrero en declaracions a El Periódico. Segons Guerrero «la mesura és una adaptació a les circumstàncies del mercat turístic espanyol. Espanya ha tingut un boom i per als turistes, sobretot els extracomunitaris, que se’ls pugui oferir un descompte en eliminar el pagament de l’IVA és un atractiu, i és beneficiós per a ells i per als nostres comerciants, que poden augmentar les seves vendes».



De fet, el petit comerç espanyol calcula que obtindrà una injecció de 120 milions d’euros addicionals amb l’eliminació d’aquest import mínim per poder fer el tax free, segons recullen altres mitjans de comunicació del país veí. De fet, apunten que la mesura contribuirà a fer créixer el turisme de compres i calculen que es podrien arribar a crear entre 5.000 i 7.500 llocs de treball directes i indirectes, segons càlculs de la CEC.



La llei de l’impost sobre el valor afegit, aprovada el 1992, fixava el valor mínim per accedir a la devolució de l’IVA per part de turistes extracomunitaris en 15.000 pessetes, és a dir, els 90,15 euros actuals. Aquesta quantitat situa Espanya com el quart país amb un límit més alt, al darrere d’Eslovàquia (175,01 euros), França (175,01 euros) i Itàlia (154,95) i al pol oposat de països com el Regne Unit (30 lliures) o Alemanya (25 euros), segons l’operador internacional de tax free Global Blue.



Segons la CEC la implantació d’aquest canvi es notarà especialment en les vendes de mercaderies de fabricació espanyola com ara el calçat, la moda, els accessoris, els productes alimentaris, les joguines, els articles de bellesa o de perfumeria, amb uns preus mitjans que estan per sota d’aquests 90,15 euros.



A més, expliquen que no comportarà cap impacte fiscal, ja que la possible pèrdua de recaptació es compensaria per l’augment de l’activitat econòmica, segons un informe del professor Francesco Sandulli per a la CEC. Es calcula que l’impacte econòmic serà d’entre 320 i 477 milions d’euros, comportant, com s’ha dit, la reactivació del comerç.