170.000 euros per a l’estudi d’una futura Marca Andorra

La primera fase de l’estudi que determinarà quins valors ha de representar una futura Marca Andorra tindrà un cost aproximat de 170.000 euros, segons van confirmar ahir des de la Comissió de la Marca Andorra i la CEA durant un acte de presentació de la metodologia de treball que s’aplicarà. Aquesta primera acció tindrà una durada aproximada de cinc mesos i no persegueix cap acció concreta, sinó dibuixar la percepció del país des de dins i fora de les fronteres, així com apuntar cap als atributs que hauria de potenciar una futura Marca Andorra, segons va explicar el director d’estratègia de Bloom, la cnosultora triada per a l’estudi, Gonzalo Vilar.

Tant representants de la CEA com del Govern van explicar que la intenció és compartir les despeses de la iniciativa a parts iguals: «Ha de ser un esforç financer compartit pel teixit empresarial i social però també pel Govern, encara no hem definit els nivells de participació però ja hi ha previstes partides per fer front a l’esforç», va explicar el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya.

Calendari

«Probablement a finals d’any arribarem a la confecció de la idea bàsica que Andorra vol transmetre però creiem que les primeres entrevistes començaran abans de l’estiu», va comentar Saboya. Aquestes primeres entrevistes es realitzaran a «50 stakeholders de dins d’Andorra, multisectorials i molt consensuats», segons l’estratega de Bloom. L’especialista també va explicar que passats cinc mesos presentaran a la Comissió tres alternatives del que hauria de ser el core de la Marca Andorra i les «posarem en una eina de simulació per veure com funcionarien a internet».



«D’acord amb la CEA, voldríem utilitzar els resultats de cara a la cimera Iberoamericana de 2020», va revelar Saboya. Per tant, el calendari amb què està treballant Govern seria el següent: «2018, creació de la idea bàsica; 2019, campanyes de comunicació per reafirmar-la» i 2020, consolidació amb la cimera.



Respecte dels períodes d’implementació, Gonzalo Vilar, va considerar que es necessiten entre 3 i 5 anys després de la creació de la marca perquè es comencin a sentir els efectes positius, «encara que probablement a partir del primer any ja podríem oferir algun resultat», va matisar.

Orígens

Aquesta iniciativa «neix arran del treball que la CEA va endegar fa dos anys per impulsar que aquest projecte de Marca Andorra per trobar, amb el conjunt de la ciutadania andorrana, els valors en comú», un projecte al qual es van sumar el Ministeri de Turisme i el d’Economia i Competitivitat, segons va explicar Saboya. «Estem contents perquè ha sumat representants de comuns, representants de tot l’arc parlamentari i membres de l’EFA i la Cambra de Comerç», va afegir.