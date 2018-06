Obre un centre privat per a joves amb addiccions a Sispony

La Borda Jovell de Sispony serà la seu del primer centre que tindrà el país per atendre joves amb addiccions o amb problemes de conducta. El centre Adrimar, que es presenta com un «centre terapèutic residencial i centre de dia per a joves i adolescents» és un projecte privat que encapçala qui havia estat director d’Afers Socials, Xavier Cañada. «La voluntat és cobrir una necessitat social que ara manca», va explicar Cañada a EL PERIÒDIC, afegint que el seu model «és molt personalitzat i es basa en una atenció integral».



En aquest sentit va voler deixar clar que no tenen cap tipus de relació amb el Centre de Reeducació Intensiva (CREI) que el Govern va anunciar que obriria a l’antiga residència Solà d’Enclar. «Allà hi aniran joves per derivacions judicials i atendran casos amb problemes de conducta greus. Aquí l’ingrés és voluntari», va detallar, concretant que el perfil d’usuari serà de joves i adolescents que no es troben en una fase aguda de desintoxicació, però sí «que estan en procés de deshabituació, reinserció i resocialització». A més, va insistir que es tracta d’un centre privat i que no ha signat cap conveni amb ningú, si bé «no tanquem la porta a res».

Espais

La instal·lació ja està en marxa i des d’ahir es va començar a donar a conèixer amb una pàgina web. «Hem volgut crear uns espais molt acollidors, perquè els joves se sentin com a casa. Sense reixes, ni murs ni parets blanques», va detallar.



El centre Adrimar té capacitat per atendre fins a una vintena d’usuaris. Concretament pot acollir 10 persones en règim de residència durant les 24 hores i 10 persones més com a centre de dia. Un dels punts forts de poder oferir aquest servei al país, va destacar el fundador i gerent és el fet de poder tenir la família a prop. «El grau de reincidència en aquells joves que no tenen la família a prop per poder fer teràpia és molt més elevat», va afirmar, i va afegir que a més permet que el retorn a casa no sigui sobtat. «Si envies els nois a fora tornen de cop i aquí, en canvi, pots començar estan 24 hores al centre i després, de mica en mica, vas tornant a casa, primer dos dies i després potser tornes al cap d’una setmana».

Natura i esport

«Considerem que la natura, l’esport i poder estar a l’aire lliure és molt important. L’entorn afavoreix la recuperació», va afirmar, de la mateixa manera que va remarcar que «no ens volem fixar tant en els tòxics i el què ha passat, sinó en veure i tractar la situació actual, acompanyant-los amb un procés transparent». Aquest estiu oferiran un programa intensiu de 15 dies d’oci, estudi i formació amb tallers sobre drogues tant per joves addictes com per a no consumidors.