Els bascos prenen el país

Un viatge llarg per carretera sense saber el destí final. Amb aquesta premissa els 22 participants del reality de la televisió basca (ETB) van arribar ahir a Andorra. Desconeixien d’on partia la primera etapa del concurs que comencen a gravar avui. Ara ja sí sabent que sortiran de Sant Romà de les Bons a les 6.30 del matí per acabar a Arcalís. Els concursants però, estan totalment desconnectats del món i és que una de les primeres mesures que s’han pres ha estat deixar-los sense mòbils. «Arrenquen en tres grups de 7 i 8 persones», explica Unai Ugartemendia, un dels càmeres del programa, que advertia que la sortida no seria fàcil. «Només de començar ja han de fer front a una costa de 700 metres. Quan veus el perfil de l’etapa t’espantes, però quan hi hagi els 22 participants a la línia de sortida serà diferent. Això és un reality i els hem de veure les cares», apunta.



En aquesta segona edició del programa Gailurra Xtreme els participants tenen 12 etapes de més de 400 quilòmetres per davant. Resseguiran el GR11, que travessa els Pirineus, començant a Andorra, seguint cap a Catalunya, passant per l’Aragó i amb final a Navarra. «Molts ho han definit com una bogeria, altres com una aventura. Cal fer 400 quilòmetres en 12 dies, són etapes de 40 quilòmetres, l’altura més important serà de 2.750 metres i hem vist neu. Aquestes són les dificultats», relata, destacant això sí, que «amb la primera experiència ens vam sorprendre del que pot donar el cos».



Requisits

Per poder prendre part en el repte cal complir uns mínims. «Busquem gent que hagi estat esportista, corredors de muntanya, però hi ha triatletes o ciclistes, gent acostumada a fer esforços llargs. I com a mínim cal estar una mica en forma i estar acostumat a l’esforç i el sacrifici», manifesta. I és que els corredors hauran de trobar el camí sense GPS, només seguint les marques del GR. «Els càmeres portem GPS, però si ens demanen ajuda, penalitza», adverteix. No tot podia ser tan fàcil. Tot i aixi també es garanteix la seguretat amb un equip dedicat a aquest objectiu a més de metges d’alta muntanya. «A l’equip som 60 persones. Estem a alta muntanya i cal que hi hagi seguretat i gent que controli», destaca.



Càmeres

Qui tampoc té una feina fàcil són els càmeres. «En teoria tots som corredors de muntanya i estem més preparats. Però la dificultat és que no pots mirar a terra, cal enquadrar...», relata, a més que «alguns s’avancen, altres queden enrere, per tant hem d’anar endavant i endarrere». El seu objectiu: «estar en el moment exacte i en l’instant precís al lloc que toca».



Dels 22 participants que comencen, avui ja se n’eliminarà un. Del darrer grup que arribi, entre els companys decidiran qui ha de marxar. «No és fàcil perquè t’acabes de conèixer i ja has d’expulsar algú, però això és part del reality», explica Ugartemendia.

Per descobrir com va l’etapa andorrana i qui es corona campió al final dels 400 quilòmetres del recorregut caldrà esperar al setembre, quan s’emeti la segona temporada del programa. Si es compleixen els pronòstics, l’èxit sembla assegurat. I és que la moda per les curses de muntanya també hi ha contribuït.