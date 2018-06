Primer pas cap a un mercat de música viva del Pirineu

La cinquena edició del Jambo Street Music torna del 14 al 17 de juny, amb la intenció de seguir oferint espectacles de qualitat amb músics d’aquí i de fora però, com a novetat, aprofitarà la trobada per intentar convertir-se en el mercat de música viva del Pirineu, és a dir, en l’aparador de la qualitat artística del país perquè entri en un circuit més ampli i pugui competir «amb les llistes que maneguen quatre empreses i d’on surten tots els noms, mentre que aquí tenim joies amagades», en paraules d’un dels impulsors del festival, Toni Colom, impulsor del projecte des de l’agència Aymara i un dels creadors de la criatura. De moment, aquest any, ja s’ha confirmat l’assistència de dos programadors però se’n podrien afegir més. Colom va explicar que una de les vies per aconseguir els programadors va ser a través dels Consells Comarcals de Catalunya i que gràcies a això, s’arribarà als encarregats d’organitzar esdeveniments a l’àrea de l’Alta Ribagorça, Val d’Aran, Pallars, Cerdanya i Berguedà. Els músics podran reconèixer els programadors «perquè aniran identificats, volem que coneguin les formacions andorranes que, a més, poden oferir preus competents».



Dins d’aquest gir orientat als professionals, arriba una altra novetat batejada com a Jambo ON, un espai per als músics que oferirà, el dissabte al matí, una xerrada sobre els drets d’autor a càrrec de l’SDADV i una master class dirigida per Quim Quiñonero, en la qual es compararan els estils de B.B.King i Eric Clapton. Els profans de la música també hi seran benvinguts.

34 concerts i 8 escenaris

El gruix dels 34 concerts que presenta aquest any el JamboStreet estaran protagonitzats per bandes andorranes, que es repartiran per vuit escenaris, un més que l’any passat, ja que s’incorpora el del carrer Anna Maria Janer, mentre es manté la plaça Guillemó com a nucli central del festival. «Hem prioritzat les bandes amb repertori propi i els hem demanat un esforç per oferir nous espectacles. Debuten en concert els Four Flags, que tenen una qualitat excel·lent. Són espectaculars, un estil entre U2 i Coldplay però amb més energia», va destacar el director artístic, Oriol Vilella. Entre els molts protagonistes del cap de setmana musical, també hi seran Los violentos de Kelly, Odara Trio, els Black Thursday i més.

Espectacle ad hoc



Vilella i Colom van confessar que feia temps que en tenien ganes però que no havia estat possible i, finalment, aquest any ho serà: unió dels esbarts de tot el país al ritme del pop-rock, «una feinada en arranjaments», van confessar els organitzadors. Cada un dels cinc esbarts del país comptarà amb 12 minuts d’espectacle i els instruments tradicionals se substituiran pel baix, la bateria, la guitarra i el teclat.

Cireretes estrangeres

Aquest any no repetirà Quimi Portet però tot i que l’organització assegura que se centra en les bandes emergents andorranes, déu-n’hi-do els noms potents del país del sud que pujaran als escenaris del JamboStreet, d’entre els quals destaquen la vigatana Joana Serrat, que està trionfant més a Europa que a casa i també Marcel Lázara i Júlia Arrey: ell, un ex Txarango que ha viatjat amb Arrey durant un any i en bicicleta per Brasil per impregnar-se dels ritmes del carrer.

Vilella va fer una menció especial per a la visita de Daniel Lumbreras, a qui la revista Mondo Sonoro va premiar recentment. «Canta inventant-se l’idioma perquè considera que les paraules no poden expressar prou bé la música», va desxifrar el director artístic.

Concert vertical

Un petit clàssic del JamboStreet és el concert vertical que se celebra el divendres 15 a la façana de la Casa Buró. «Sota el guiatge de Toni Gibert, professor de l’Institut de Música, que ha compost una òpera electrònica, l’actuació es convertirà en una escena dramàtica. La música s’acostarà a l’electropop i l’acció serà directa i emocionant. El referent estètic per a aquest projecte és Dancer in the dark de Lars von Trier i Björk», van explicar des de l’organització.

Els nens

Les activitats culturals amb nens arrasen al Principat i la del JamboKids té tots els ingredients per fer-ho el diumenge al migdia i a més, transmeten un missatge útil i d’actualitat, la lluita contra l’assetjament escolar, a través d’una actuació de trap a càrrec del grup Xiula. Seguidament, espectacular fi de festa amb una pluja de confeti.

La cartera

Encara que per al públic totes les activitats seran totalment gratuïta, el Comú d’Andorra la Vella inverteix 50.000 euros en l’esdeveniment i Andorra Turisme, uns altres 10.000, un pressupost pràcticament idèntic al de l’any anterior, segons van assegurar els organitzadors. H