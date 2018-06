Una empresa busca wolframi i or a l'Alt Pirineu

L'empresa Neometal ha iniciat els passos per poder extreure wolframi (tungstè) i or al Parc Natural de l'Alt Pirineu, concretament a la zona de Salau. De moment es troba en la primera fase de projecte, que consisteix a demanar el permís per fer la recerca. A més a més, Neometal està duent a terme exploracions geològiques recorrent el territori a peu o observant-lo a través de fotos aèries per redactar una memòria ambiental. Aquest document seria bàsic per obtenir el permís per a la investigació minera, en la qual ja es realitzarien sondatges per conèixer si hi ha reserves en profunditat.

Un cop obtinguts els resultats i els permisos necessaris és quan es portarà a terme l'explotació de la mina. El vistiplau l'ha d'atorgar la Direcció General de Mines.

Cal destacar que a l'altra vessant dels Pirineus s'està treballant en el mateix sentit, però l'empresa ja està més avançada, perquè solament s'hauria de reobrir la mina de Salau, que va estar en funcionament entre l'any 1971 i 1986. Aquest espai va ser en el seu moment un dels de major concentració de wolframi a escala mundial.

Avaluació curosa del projecte

El Parc Natural de l'Alt Pirineu és coneixedor de la iniciativa i reconeix que l'empresa vol treballar en una zona ambientalment molt sensible, amb diverses espècies de flora i fauna protegides, com l'ós bru. És per aquest motiu que s'avaluarà detalladament el projecte abans de concedir els permisos. L'objectiu de l'espai natural serà sempre "vetllar per la seva conservació". La preocupació seria més per una futura explotació que pels treballs d'investigació que s'estan duent a terme ara, que no suposen cap impacte ambiental. A la regió francesa de l'Arieja hi ha des de fa dies diverses protestes en contra d'aquestes explotacions mineres.

Per la seva banda, l'Ajuntament d'Alt Àneu, municipi al qual pertany la zona on es vol investigar la presència de wolframi, coneix la proposta però indiquen que han de ser altres organismes superiors els encarregats d'autoritzar els permisos, ja sigui Medi Ambient o la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Què és el wolframi?

El wolframi és actualment un mineral estratègic per a la Comunitat Europea. El wolframi metàl·lic s'utilitza en bombetes, contactes elèctrics, elèctrodes i elements de calefacció. També s'empra en l'aliatge amb l'acer per tal de millorar-ne la duresa. A la indústria electrònica es troba en microxips i en líquids per a pantalles. En la indústria química l'òxid de tungstè serveix com a catalitzador en la refinació del petroli i per extreure el sofre i el nitrogen de productes bases del cru.

El wolframi, també conegut com a tungstè, és un element químic amb el símbol químic W i el nombre atòmic 74. El tungstè només es troba a la Terra combinat en compostos químics. L'element pur té unes característiques físiques fortes, especialment el fet que té el punt de fusió més alt de tots els metalls sense aliar i el segon més alt de tots els elements després del carboni. També és remarcable la seva alta densitat, 19,3 vegades la de l'aigua. Aquesta densitat és lleugerament superior a la de l'urani i un 71% més que la del plom.