Treball en xarxa amb altres hospitals contra el càncer

Treballar amb xarxa amb altres hospitals per poder aprofitar tots els avenços i coneixements en anatomia patològica i aconseguir els diagnòstics i tractaments més acurats, sobretot en malalties com el càncer. Aquest és l'objectiu que es fixa el Servei Andorrà d'Antenció Sanitària (SAAS) tenint en compte que un hospital d'un país petit no pot tenir els mateixos recursos que un de gran. Tant el director del SAAS, Josep Maria Piqué, com el ministre de Salut, Carles Álvarez, han indicat que s'està treballant en aquest objectiu, en aquest i en altres àmbits de la medicina, per donar una millor assistència sanitària. Álvarez també ha indicat que en l'àrea d'anatomia patològica de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell compta actualment amb un professional i un laboratori dedicat a aquesta matèria, i que "es dona cobertura gairebé a tots els requeriments". A més, enguany hi ha una partida dedicada a augmentar els recursos del laboratori, amb noves campanes d'extracció i nous sistemes de ventilació.



El treball en xarxa, però, no és només necessari en petits hospitals. El president de la Societat Catalana d'Anatomia Patològica, Jaume Ordi, ha dit que aquest món és cada vegada més complex, la tecnologia és més de primera línia i cada cop es necessiten "més superespecialistes en diferents àrees", de manera que és necessari que es creïn grans xarxes entre grans i petits centres hospitalaris. De fet, Ordi ha remarcat que fins ara, el tractament d'un càncer es feia només tenint en compte l'extensió que tenia en el pacient, i que ara, gràcies als avenços en anatomia patològica, es poden detectar alteracions moleculars a través d'estudis genètics per poder oferir tractaments molt més específics en cada pacient.



Durant la jornada d'aquest divendres, professionals de Catalunya però també d'Andorra donen a conèixer els canvis importants que hi ha hagut en el diagnòstic i tractament dels diferents tipus de càncer. Per exemple, el de pulmó, un càncer amb un pronòstic molt dolent, però en el qual darrerament s'han descobert novetats quant a alteracions genètiques per disposar de més eines per tractar-lo. Un dels ponents sobre aquest tipus de càncer ha estat precisament un doctor de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, Santiago Albiol. També d'Andorra hi participen el doctor Pere Jordi, especialitzat en càncer de colon, i el doctor Francesc Cobo, expert en limfomes.



La inauguració de l'esdeveniment també ha comptat amb la presència de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que com el ministre, ha agraït que s'hagi escollit el Principat per organitzar aquest congrés mèdic, i ha destacat els elevats índex de seguretat i de qualitat del sistema sanitari que gaudeix el país.



El congrés compta amb 130 participants, entre els quals una vintena són professionals d'Andorra, que durant dos dies tenen l'oportunitat de rebre i intercanviar coneixements sobre la matèria.