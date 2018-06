La pissarra del síndic

El síndic general, Vicenç Mateu, parlava durant la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents, de la pissarra que té al despatx. Explicava que hi ha escrit el nom de les vuit comissions legislatives i, sota de cadascuna, hi ha afegit la llista de proposicions de llei que s’estan analitzant actualment. Davant la possibilitat d’unes eleccions anticipades que es podrien celebrar el proper desembre, Mateu és conscient de la necessitat d’apressar-se per evitar acabar una legislatura amb la meitat dels projectes començats i deixats a mitges.



De les vuit comissions, només dues estan lliures d’analitzar textos legislatius: la d’exteriors, que no permet esmenes parcials, i la d’ordenament territorial, que no en té cap de pendent. Cadascuna de les sis comissions restants treballen entre tres i cinc proposicions de llei. És a dir, en total, hi ha gairebé 30 projectes legislatius que s’estan estudiant. Mateu espera esborrar de la pissarra ràpid el text que detalla la reforma del reglament del Consell General i els relacionats amb la transparència i els conflictes d’interessos.



Per fer front a l’embús legislatiu, la Junta de Presidents va decidir fixar dues sessions parlamentàries al juliol. Les dates provisionals en què se celebraran les sessions són els dies 13 i 26 de juliol. A més, el síndic va assegurar que el ministre de Finances, Jordi Cinca, ja està treballant en l’elaboració del pressupost de l’any vinent per garantir que els comptes es puguin aprovar abans del desembre.