El nombre de joves amb trastorns mentals es duplica en tres anys

El nombre de menors d’edat afectats per un trastorn mental s’ha més que duplicat en els últims tres anys. Segons les dades registrades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HSNM), durant l’any passat es van donar fins a 64 altes per a infants i joves, mentre que el 2015, la xifra era de 26. Dels detectats el 2017, 31 són nens o nois i 33, nenes o noies.



Els problemes de salut mental que han tingut una incidència més alta entre el col·lectiu infantil i jove són els trastorns de conducta. Si fa tres anys només s’havien atès tres pacients per aquesta raó, l’any passat es va atendre un total de 20 persones. Els trastorns de conducta normalment es diagnostiquen durant la infantesa i es caracteritzen pels comportaments antisocial que violen els drets de les altres persones, les normes i les regles adequades per l’edat.



L’augment en la quantitat de joves que pateixen aquest trastorn ha estat progressiu des del 2015, ja que el 2016 es van detectar 10 casos, xifra que es va doblar el següent any. El 2015, els tres pacients que ho van patir van ser nens o nois. El 2016, les tornes van canviar. De fet, de les 10 altes, totes van ser de nenes o noies. L’any passat, dels 20 detectats, 16 van ser nois i quatre, noies.

Cinc casos d’anorèxia a l’any

El segon trastorn mental que més ha crescut entre el col·lectiu jove és el de l’anorèxia i la bulímia: trastorns alimentaris que es caracteritzen per conductes i pensaments alterats cap a l’alimentació, el pes o la figura.



Les dades de la parapública constaten que, de mitjana, es detecten uns cinc casos anualment. L’any passat, dels cinc pacients atesos per aquesta malaltia a l’hospital, tots van ser noies. El 2016, el trastorn va afectar set noies, i el 2015, només una persona va ser atesa al centre hospitalari per patir un trastorn de conducta alimentària. En aquest cas, es va tractar d’un noi.



L’increment dels trastorns mentals entre els infants i els joves es pot deure al fet que cada vegada hi ha més facilitats per diagnosticar-los. Aquesta rotativa es va intentar posar en contacte amb algun expert en psiquiatria del SAAS per aprofundir en els motius i les conseqüències de les xifres, però va ser impossible.

Les depressions en adults creixen i els afectats per ansietat es redueixen a una tercera part

La quantitat d’adults que pateixen trastorns mentals ha disminuït des del 2015, a diferència del que ha passat amb el col·lectiu menor d’edat. El diagnòstic que ha baixat més és el de l’ansietat. Si el 2015 van ser atesos per aquest problema un total de 21 adults, l’any passat només van patir-ho set persones. Els problemes per drogodependència també van disminuir, dels 16 als sis casos, i la temptativa d’autolisi, també, que es va reduir dels 40 pacients als 28. Les depressions, però, van créixer, dels quatre casos als 27.



El SAAS calcula que un total de 226 adults van patir algun problema de salut mental l’any passat. El 2016, va haver-hi quatre afectats més. L’any 2015, la xifra era més elevada i va arribar als 261 pacients.

Pel que fa al gènere més afectat, durant el 2015 hi havia més homes que dones amb trastorns mentals. Durant el 2016 i el 2017, les més perjudicades van ser les dones. Dels 226 pacients registrats per la parapública l’any passat, 121 són dones i els 105 restants són homes.