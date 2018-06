Carta del Comú al síndic sobre la mútua dels agents d’Escaldes

El Comú d’Escaldes ha enviat una carta a la Sindicatura explicant «el que s’ha fet» en el marc de la causa per la mútua dels agents de circulació. La corporació va fer arribar tota la documentació que té disponible, perquè sigui el Consell General qui decideixi si la llei dels agents de circulació, del 2005, s’ha de modificar arran de la sentència del Tribunal Superior que anul·lava la mútua i assenyalava que l’article 36 del text legal podria ser inconstitucional.



Tal com va explicar la cònsol major, Trini Marín, arran de la resolució judicial, la corporació comunal ha fet arribar totes les sentències que tenen al seu abast i una missiva a la Sindicatura explicant totes les accions que han pres en el marc de la causa, perquè sigui el parlament qui decideixi si aquesta llei s’ha de modificar. En aquesta carta, el comú també explica que arran d’aquesta sentència del Superior, que es va fer pública la setmana passada, han presentat un recurs d’empara.



A banda, des de la corporació es va demanar al Superior si aquesta sentència s’ha d’aplicar de manera immediata. Si la resposta és positiva, és a dir, que cal eliminar la mútua independentment del recurs d’empara, es procedirà a complir amb aquesta mesura i la corporació publicarà un edicte per contractar una companyia asseguradora. En aquest cas, però, es farà aquest concurs perquè es presentin les empreses per al complement de baixa però aplicat a tot el personal del comú.



«Això sí que ho trobo inconstitucional, que una part dels treballadors tingui aquesta assegurança i altres que també tenen un perill, no ho tinguin», va remarcar la cònsol d’Escaldes, Trini Marín. La cònsol major va remarcar que ha impulsat el fet de posar en coneixement del Consell General la possibilitat de modificar la llei ja que «no està conforme» que la sentència «digui el que digui» i la llei no s’hagin de modificar.