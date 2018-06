Martí insistirà a Pedro Sánchez amb el GPS de l’aeroport

La necessitat d’incorporar el sistema de GPS a l’aeroport d’Andorra-la Seu serà un dels primers temes que obrirà el cap de Govern, Toni Martí, en les futures converses amb Pedro Sánchez, president d’Espanya des d’ahir al matí. Així ho va assegurar a Ordino el líder de l’Executiu, que va aprofitar per felicitar Sánchez. «Estic convençut que hi haurà una relació excel·lent», va afirmar Martí, que considera una «obligació» el fet de «portar-se bé amb els veïns». De cara a l’acte a Espanya previst per aquest dilluns per celebrar els 25 anys de relacions diplomàtiques, Martí va assenyalar que encara desconeix qui serà el representant del Govern espanyol que l’acompanyi a l’esdeveniment.