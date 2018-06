El ‘tax free’ per a qualsevol import preocupa el comerç

La Cambra de Comerç i l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany van manifestar ahir les seves inquietuds respecte de la imminent aprovació de la normativa espanyola que permetrà demanar el tax free als residents extracomunitaris per a qualsevol import de la compra, fins ara calia presentar una factura per valor mínim de 90,15 euros.

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va considerar que «sí que afectarà» aquesta modificació de la normativa «perquè farà que els residents a Andorra comprin més a Espanya i demanin el tax free, una cosa que abans només feien per segons quines compres grans». De la seva banda, la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’avinguda Carlemany, Susana Venable, va reconèixer que és una modificació que «no ajuda al comerç» d’Andorra però que tampoc hauria de suposar un trasbals en una situació que ja no és bona i que segueix en «crisi», entre d’altres motius perquè els botiguers «compren als mateixos preus que a altres països i no poden abaixar més els preus i els lloguers dels locals estan sobrepassats de preu», va explicar. «Tot en general fa que seguim perdent competitivitat», va assegurar.

Per a Armengol, l’impuls del comerç electrònic des del Principat podria ajudar a revertir la situació de pèrdua de competitivitat respecte dels veïns perquè podria ajudar a posicionar productes des d’Andorra cap a l’exterior i no a la inversa, com fan els residents que demanen el tax free quan tornen al país.

Marca andorra

Venable va considerar que el que cal és repensar en conjunt l’estratègia de país per reposicionar a Andorra i oferir una experiència diferent perquè la gent vulgui comprar al Principat. En aquest sentit, va considerar positiva la iniciativa de repensar la Marca Andorra, presentada el dijous per la CEA, encara que va preferir no valorar la despesa econòmica en estudis, va dir que «és evident que cal invertir en nous projectes per adaptar-nos als nous hàbits dels consumidors».

També es va mostrar satisfet sobre la iniciativa impulsada Armengol: «Tot el que siguin iniciatives per anar tots junts farà avançar el país. És positiu perquè Andorra ha sigut tradicionalment individualista i això no feia avançar al conjunt del país».