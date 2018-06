Esperança després de la sentència contra el tobotronc

El president de l’associació Stop Tobotronc, Marc Mackay, i pare d’una de les víctimes del giny del parc lauredià va celebrar ahir la primera sentència que condemna Naturlandia a pagar una indemnització a una menor ferida en un accident que va tenir lloc l’agost del 2011. Mackay es va mostrar «esperançat» i «animat» tant com a president de l’associació com a nivell personal, ja que espera que la sentència –referent a un accident que va tenir lloc només sis dies abans del que va patir la seva filla, també menor, i que també li va ferir un peu– serveixi de precedent i ajudi a aconseguir una sentència favorable també per a ell i la seva família.



En aquest sentit, Mackay va lamentar que en el seu cas encara no hi ha hagut «cap sentència» i ni tan sols «hem pujat a testificar». Després de set anys, lamenta que no hi hagi cap tipus de resposta perquè durant aquests anys «hi ha hagut molts altres accidents» que ara amb la sentència, que insisteix amb la necessitat de més mesures de seguretat, «s’haguessin pogut evitar».



El president de l’associació també va recordar que ells van proporcionar molta informació sobre l’accident a la justícia i que fins i tot van contractar un enginyer expert en parcs d’atraccions que va afirmar que les mesures de seguretat no eren suficients. Segons Mackay, a més, dit enginyer s’ha ofert més d’una vegada per ajudar Naturlandia amb la implementació de més seguretat.

El comú no valora la sentència

Preguntat sobre aquesta primera sentència, el Comú de Sant Julià de Lòria va indicar que «l’accident és anterior a la direcció actual, que va entrar el juliol del 2012» i que, per tant, «no es pot valorar una situació de quan no hi érem». En aquest sentit recorden que després d’entrar a la corporació comunals «ja es van incrementar les mesures de seguretat» com ara més control de velocitat a les baixades, la instal·lació de càmeres en el recorregut i formació especial per als treballadors del tobotronc, entre d’altres. Sobre si s’afegirien proteccions a la zona dels peus tal com demanaven des de l’associació, el comú va apuntar que s’entén que «si es fa un bon ús no és necessari».